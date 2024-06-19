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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МИНКУЛЬТУРЫ

Новости Среда, 19 июня 2024 18:31
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МИНКУЛЬТУРЫ

Сухум. 19 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр провел встречу с исполняющей обязанности министра культуры Динарой Смыр и скульптором Русланом Габлиа, на которой Александр Анкваб был проинформирован о ходе работы над проектом памятника Герою Советского Союза Варлама Габлиа.

Соавторы проекта – скульпторы Амиран Адлейба и Руслан Габлиа из нескольких вариантов отобрали один, который был согласован с заинтересованными сторонами. Бюст героя Великой Отечественной войны 1941-45гг. высотой 1,10м будет установлен на постаменте высотой 1,80м.

Премьер-министр обратил внимание руководства министерства культуры и скульпторов, что все работы должны быть завершены к концу текущего года.

Памятник Варламу Габлиа будет установлен в г. Очамчыра.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 19 июня 2024 18:35

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