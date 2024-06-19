В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОСИНФОРМРЕСУРСОВ И БАЗ ДАННЫХ

Сухум. 19 июня 2024. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Берулава проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о ходе исполнения Постановления правительства «Об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы «Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных».

Программа рассчитана на три этапа и должна быть завершена в декабре 2025 года. Одной из ее конечных целей – создание в республике сервисной службы по оказанию государственных услуг населению по принципу «одного окна». Пример такой службы – российские многофункциональные центры (МФЦ).

Как сообщил руководитель Госкомсвязи, в настоящее время близятся к завершению ремонтно-строительные работы в помещении, где будет установлен Центр обработки данных, создается инженерная инфраструктура.

Проект разработки и создания ЦОД в соответствии с государственным техническим заданием осуществляет абхазская компания, которая была определена в результате конкурсного отбора.

Контроль исполнения Программы осуществляет рабочая группа, состоящая из представителей исполнительной и законодательной властей.

Премьер-министр поручил Госкомсвязи уделять особое внимание Программе и выдерживать сроки ее реализации, имея в виду важность намеченных целей по цифровизации государственных услуг гражданам.

Об этом сообщает сайт правительства.