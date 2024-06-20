ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ГОЛУБИКИ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ИНСТИТУТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. Голубика – довольно новая и быстро набирающая популярность культура для Абхазии, растениям которой хорошо подходит местный климат. В 2023 году при поддержке проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) на территории Института сельского хозяйства были созданы экспериментальные участки голубики, завезенной из Европы.

Всего Институту сельского хозяйства было передано 13 сортов голубики по 70 корней каждого вида: Онил, Легаси, Река, Чендлер, Дюк, Блюголд, Выбор Ханны, Патриот, Сладкое сердце, Звезда, Новый Гановер, Алекс Блю, Колибри. Помимо саженцев, проектный офис ФАО ООН предоставил также торф, удобрения, пестициды, капельную систему полива и др.

В рамках эксперимента было решено посадить часть саженцев голубики в открытый грунт, а вторую часть в горшки со специально подобранным торфом. Целью данного эксперимента является: наблюдение за ростом, развитием и плодоношением различных сортов голубики при двух способах выращивания под руководством научных специалистов Института сельского хозяйства, выявление преимуществ и недостатков каждого сорта в случае обоих вариантов выращивания для получения ценной информации в вопросе возделывания разных сортов голубики в Абхазии.

В настоящее время эксперимент продолжается. В начале июня большая часть саженцев начала давать первый урожай ягод.

«Самым важным критерием при наблюдении завезенных сортов голубики – это их адаптация в наших почвенно-климатических условиях и урожайность», – рассказал агроном проектного офиса ФАО ООН Леван Кулава.

Он также сообщил, что по наблюдениям первого года плодоношения отмечены следующие результаты:

1. Легаси – является раннеспелым сортом и приносит урожай хорошего качества.

2. Онил – ягоды данного сорта созревают на 7-10 дней позже остальных, но в целом урожайность и их качество такое же хорошее.

3. Река – данный сорт лидирует по количеству урожая в сравнении с другими сортами. Его ягоды крупные, но они очень чувствительны к транспортировке даже на средние расстояния в отличии от других сортов.

4. Дюк и Блюголд характеризуются средней активностью развития куста в целом и небольшой урожайностью.

Остальные сорта при обоих способах выращивания на данный период наблюдения показывают неудовлетворительные результаты.

Поддержка эксперимента была оказана в рамках проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.