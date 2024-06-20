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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННОГО ЛИЦА

Новости Четверг, 20 июня 2024 16:22
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ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННОГО ЛИЦА

Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия в связи с распространением в интернет-ресурсах видеозаписи, на которой зафиксировано применение насилия в отношении задержанного лица со стороны сотрудников милиции, поручено проведение процессуальной проверки по факту превышения должностных полномочий и решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

По данному факту прокуратурой города Сухум начата процессуальная проверка.

Ранее с сообщением по этому поводу выступило МВД Абхазии, в котором говорится:

«Инцидент, обозначенный на распространяемом в соцсетях видео, имел место в феврале 2024 г. в 1-ОМ УВД по г. Сухум.

По данному факту министром внутренних дел Робертом Киут было дано указание о проведении служебного расследования УСБ МВД и принятие жестких мер взыскания, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

По результатам проверки один сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, остальные, оставшиеся на службе получили взыскания в виде неполного служебного соответствия. За ненадлежащий контроль личного состава к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела милиции».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 20 июня 2024 16:25

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