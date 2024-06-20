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Абхазия Информ

РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Новости Четверг, 20 июня 2024 16:25
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РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району, выездом следственно-оперативной группы установлено, что у посетителя кафе «Фламинго» по ул. Терешковой в г. Гагра со столика была похищена мужская сумка, в которой находились документы, банковские карты, личные вещи и денежные средства. Незамедлительно принятыми оперативно-розыскными мерами, по горячим следам, сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного преступления и задержан по ул. Абазгаа житель поселка Бзыпта Инал-ипа Роман Людвигович, 1973 г.р.

Злоумышленник сознался в содеянном, похищенное имущество изъято.

В отношении вышеназванного гражданина органом предварительного следствия УВД по Гагрскому району по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.155 УК РА возбуждено уголовное дело и принято к производству. На время предварительного расследования Роман Инал-ипа заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 20 июня 2024 16:29

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