РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району, выездом следственно-оперативной группы установлено, что у посетителя кафе «Фламинго» по ул. Терешковой в г. Гагра со столика была похищена мужская сумка, в которой находились документы, банковские карты, личные вещи и денежные средства. Незамедлительно принятыми оперативно-розыскными мерами, по горячим следам, сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного преступления и задержан по ул. Абазгаа житель поселка Бзыпта Инал-ипа Роман Людвигович, 1973 г.р.