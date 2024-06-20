РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АЭРОПОРТУ СУХУМ

Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. Сегодня на площадке Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба состоялось рабочее совещание под председательством президента Аслана Бжания. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Республики Абхазия Темур Ахиба, а также представители различных служб и ведомств и сотрудники аэропорта.

Основной темой встречи стал ход текущих ремонтно-восстановительных работ по комплексной реконструкции аэропорта. Участники подробно обсудили все аспекты этого масштабного проекта, который имеет ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры республики.

На сегодняшний день продолжаются работы по реставрации сколов и раковин взлетно-посадочной полосы, герметизация деформационных швов. На перроне заканчивается демонтаж верхнего слоя покрытия. Также окончен монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции. Все работы идут в соответствии с графиком.

По завершении совещания глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает сайт президента.