НА СУХУМСКОМ «ФУНИКУЛЕРЕ» ВНОВЬ ЗАЖУРЧАЛ ФОНТАН

Сухум. 10 июля 2024. Абхазия-Информ. В одном из красивейших мест города – «Сухумская гора», или как в народе ее называют «Фуникулер» силами столичной администрации завершилась реконструкция фонтана.

По информации "Апсныпресс" стоимость проекта составила более 5 миллионов рублей. Здесь построено здание насосной станции, установлено оборудование для циркуляции воды, заменены водопроводные трубы, внутри чаши фонтана проведена подсветка, территория вокруг фонтана облагорожена. Выше на смотровой площадке горы заменили 325 квадратных метров тротуарной плитки.

Гора носила всегда разные названия, ее называли и «Горой Чернявского», и «Горой Успенского». С 40-х годов ХХ века гору стали называть "Фуникулером", которого нет на самом деле.

Однако сохранились многоступенчатые лестницы, ведущие к вершине горы, по бокам уличные фонари, несколько фонтанов. В этом году также отреставрировали сводчатую арку-колоннаду у самого начала дороги на "Фуникулер" по ул. Папаскир.