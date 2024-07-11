 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Новости Четверг, 11 июля 2024 16:17
Оцените материал
(0 голосов)
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором рассмотрели 12 вопросов. В повестке дня:

  • Об утверждении порядка государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения государственного реестра документов стратегического планирования:
  • Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Кабинета Министров Республики Абхазия;
  • Об утверждении состава Коллегии Министерства финансов Республики Абхазия;
  • О разрешении Акционерному коммерческому Сберегательному банку Республики Абхазия (открытое акционерное общество) осуществления деятельности в пределах пункта пропуска через российско-абхазскую государственную границу «Псоу»;
  • Об утверждении «Правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Абхазия»;
  • О возмездном отчуждении печатной продукции, изданной Государственным управлением Республики Абхазия по государственной языковой политике;
  • Об утверждении целевой научно-технической программы на 2024 – 2026 годы «Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения»;
  • О передаче зданий Гагрского, Гудаутского и Очамчырского районных судов Верховному суду Республики Абхазия;
  • О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;
  • О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;
  • О реализации автотранспортных средств Республиканским унитарным предприятием «Абхазская железная дорога»;
  • Об утверждении «Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации»;
    Об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш, ул. Солнечная из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для последующего предоставления гр. Хишба А.Р. для дачного строительства.
Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА СУХУМСКОМ «ФУНИКУЛЕРЕ» ВНОВЬ ЗАЖУРЧАЛ ФОНТАН УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.