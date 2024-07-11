СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новости Четверг, 11 июля 2024 16:17
Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором рассмотрели 12 вопросов. В повестке дня:
- Об утверждении порядка государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения государственного реестра документов стратегического планирования:
- Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Кабинета Министров Республики Абхазия;
- Об утверждении состава Коллегии Министерства финансов Республики Абхазия;
- О разрешении Акционерному коммерческому Сберегательному банку Республики Абхазия (открытое акционерное общество) осуществления деятельности в пределах пункта пропуска через российско-абхазскую государственную границу «Псоу»;
- Об утверждении «Правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Абхазия»;
- О возмездном отчуждении печатной продукции, изданной Государственным управлением Республики Абхазия по государственной языковой политике;
- Об утверждении целевой научно-технической программы на 2024 – 2026 годы «Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения»;
- О передаче зданий Гагрского, Гудаутского и Очамчырского районных судов Верховному суду Республики Абхазия;
- О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;
- О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;
- О реализации автотранспортных средств Республиканским унитарным предприятием «Абхазская железная дорога»;
- Об утверждении «Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации»;
Об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш, ул. Солнечная из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для последующего предоставления гр. Хишба А.Р. для дачного строительства.
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