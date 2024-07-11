УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ. Правительство сегодня утвердило порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Кабинета министров.
Правила устанавливают порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования.
Правила применяются при вынесении на общественное обсуждение следующих проектов стратегического планирования: Проект прогноза социально-экономического развития Абхазии на долгосрочный период. Проект прогноза социально-экономического развития Абхазии на среднесрочный период. Проект основных направлений деятельности Кабинета министров Абхазии. Проекты схем территориального планирования Абхазии. Проект стратегии социально-экономического развития Абхазии. Проекты отраслевых документов стратегического планирования Абхазии по вопросам, находящимся в ведении Кабинета министров. Проекты планов деятельности центральных органов государственного управления, руководство деятельностью которых осуществляет Кабмин.
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