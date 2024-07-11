УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РЕЖИМА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ АБХАЗИИ
Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил «Правила режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Абхазия».
Режим в пунктах пропуска включает правила въезда (прохода) в эти пункты, пребывания и выезда (выхода) из них лиц, транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и животных.
Правила устанавливаются в интересах создания необходимых условий для осуществления пограничного и таможенного контроля, в соответствии с международными договорами и законами Республики Абхазия.
Правила действуют в пунктах пропуска, функционирующих в пределах соответствующих нормам объектов транспортной инфраструктуры, и в пунктах пропуска воздушных судов.
Правила режима в пунктах пропуска через государственную границу Абхазии являются обязательными для исполнения всеми гражданами Абхазии, иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории пунктов пропуска через государственную границу, работниками организаций, а также осуществляющими деятельность в пунктах пропуска организациями, индивидуальными предпринимателями и сотрудниками подразделений пограничного, таможенного и иных видов контроля.
Контроль за исполнением постановления возлагается на Службу госбезопасности.
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