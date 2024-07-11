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Абхазия Информ

КАБМИН ПРИВЕЛ В СООТВЕТСТВИЕ РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.

Новости Четверг, 11 июля 2024 16:57
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КАБМИН ПРИВЕЛ В СООТВЕТСТВИЕ РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.

Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ.  Кабинет министров привел в соответствие ряд законодательных актов в сфере электроэнергетики. В новой редакции Постановления «О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики» представлены новые тарифы за присоединение электроустановок к электросетям в зависимости от категории абонентов. Об этом сообщает https://apsnypress.info/

Документ представил первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Он разъяснил суть вносимых изменений: ввиду истечения срока действия данного нормативно-правового акта предлагается продлить срок его до 30 июня 2025 года и ввиду изменения уполномоченного органа предлагается изменить «Министерство экономики» на «Министерство энергетики и транспорта». 

При присоединении физических лиц в целях потребления электроэнергии для коммунально-бытовых нужд на напряжение 0,4 кВт размер платы за присоединение мощности составит:  свыше 10 и не более 20 кВт – 500 рублей за 1 кВт; свыше 20 и не более 63 кВт – 800 рублей за 1 кВт; свыше 63 кВт – 2000 рублей за 1 кВт. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, присоединяемые на мощность:  свыше 10 и не более 20 кВт – 600 рублей за 1 кВт; свыше 20 и не более 63 кВт – 1 000 рублей за 1 кВт; свыше 63 кВт – 2 000 рублей за 1 кВт. При присоединении электроустановок следующих категорий потребителей электроэнергии на напряжение свыше 6 кВт:  физические лица при присоединении мощности не более 63 кВт – 1 000 рублей за 1 кВт.  

Освобождаются от платы за присоединение электроустановок:  физические лица, электроустановки которых присоединяются впервые; физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность с использованием выносных торговых объектов в соответствии с разрешительным документом местной администрации в период с мая по сентябрь месяцы включительно.

В отношении органов государственной власти и государственного управления Абхазии, унитарных предприятий, бюджетных учреждений и иных некоммерческих организаций, вводится дополнительный понижающий коэффициент, равный 0,5.


Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 11 июля 2024 17:01

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