ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНАЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба вручил главврачу Онкоцентра минивэна Hondа, приобретенного за счет финансовых средств из резервного фонда Президента. Об этом сообщает Апснпресс.

Автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей полностью удовлетворит логистические нужды центра. Служебного автомобиля в центре никогда не было, он был крайне необходим для работы.

Главврач проинформировал министра, что за счет закупленного оборудования удалось полностью укомплектовать эндоскопическую операционную.

«В операционной были установлены: эндоскопическая стойка Karl Storz для выполнения лапароскопических и торакоскопических хирургических вмешательств, энергетическая платформа Valleylab ft10 со встроенной функцией бескровной хирургии, многофункциональный операционный стол, бестеневые операционные лампы, система обогрева пациента, новейший современный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) со встроенной функцией севафлуранового наркоза», - сообщил Гамгия.

Также для нового оборудования были закуплены современные аппараты стабилизации напряжения и бесперебойники. Коллектив онкоцентра поблагодарил руководство за столь большое внимание, которое уделено медучреждению. Всего на оснащение онкологического центра было направлено более 27 млн рублей из республиканского бюджета.

Глава Минздрава Эдуард Бутба подчеркнул, что требования к медучреждению растут. В этой связи Минздрав будет реагировать оперативно и своевременно оказывать содействие специалистам онкоцентра.

«Вы все делаете очень большое и важное дело. Ваше направление - одно из сложнейших. Все работы, которые проводятся в Национальном онкологическом центре, направлены на улучшение оказания медицинской помощи нашим гражданам, чтобы им не приходилось уезжать за границу и лечиться там. На сегодняшний день мы значительно увеличили возможности центра. Наши врачи проводят такие исследования и операции, которые никогда не проводились в Абхазии», - отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.





