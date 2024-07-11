АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА РЕКЕ ДГАМШ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ. Глава государства побывал в селе Джгярда. В сопровождении руководителя Администрации Президента Абесалома Кварчия, заместителя Зураба Каджая, главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава и главы села Джгярда Адамыра Амичба. Аслан Бжания проинспектировал ход берегоукрепительных работ на реке Дгамш.
Напомним, что в результате сильного ливня 12 мая текущего года река вышла из берегов и было подтоплено восемь домовладений, а из-за обрушившегося моста подступы к семи домам были заблокированы. Стихийное бедствие причинило существенные повреждения примерно четырем десяткам жилых строений. Тогда на место стихийного бедствия прибыл Президент и принял решение направить в зону бедствия в села Джгярда и Кутол всю технику госкомпании «Абхазберегозащита».
Гендиректор «Абхазберегозащиты» Гурам Харазия доложил Президенту о проведенных работах и сообщил, что все работы завершатся к 25 июля.
Жители пострадавших домов вышли на встречу к Аслану Бжания и выразили благодарность за оказанную помощь. «Мы безмерно вам признательны за оказанную помощь. Эти берега не укреплялись с 90-х годов, и это для нас очень важно для предотвращения опасности в дальнейшем»,- говорили они
Берегоукрепительные работы производятся из средств республиканского бюджета под контролем Управления капитального строительства.
Далее Президент побывал на месте проведения работ по строительству спортплощадки в с.Джгярда.
Директор ООО «Очамчырастрой» Саид Адлейба рассказал о том, что в скором времени здесь будет завершено строительство многофункциональной спортивной площадки, на которой можно будет играть в баскетбол, волейбол и большой теннис.
Также в планах установка уличных спортивных тренажеров.
Глава государства поблагодарил подрядчика за соблюдение сроков строительства и поручил завершить все объекты к концу текущего месяца.
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