В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ДАУРА АХВЛЕДИАНИ
Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ. Команда детско-юношеской спортивной школы города Гагра стала победителем турнира по футболу памяти Героя Абхазии, капитана сухумского «Динамо» Даура Ахвледиани.
Второе место заняла команда Академии «Гудаута», третье место у футболистов Академии «Unity».
Лучшим вратарем был признан Осман Ашуба, игроком - Алеко Куция, защитником - Леонид Цишба, бомбардиром - Леон Хагба, нападающим - Нарт Отырба.
Турнир прошел 10 июля в городе Гагра на стадионе имени Даура Ахвледиани. В нем приняли участие четыре команды 2014 года рождения из Сухума, Гудауты, Гагры и Пицунды.
10 июля 60 лет исполнилось бы Герою Абхазии, капитану футбольной команды сухумского «Динамо» Дауру Миродовичу Ахвледиани.
Даур Ахвледиани родился 10 июля 1964 года в городе Гагра Абхазской АССР.
В шестнадцатилетнем возрасте он играл в команде «Динамо» города Гагра, затем «Торпедо» города Кутаиси. Является воспитанником заслуженного тренера Республики Абхазия Зураба Куция.
С 1983 по 1992 год с перерывами выступал за команду «Динамо» (Сухум). В 1992 году был игроком сочинского футбольного клуба «Жемчужина», в 1993 году – «Уралан» (Элиста).
Даур Ахвледиани отличался особенным умением вести игру команды, действовал на поле надежно, в сложных ситуациях в обороне грамотно умел определять правильный ход, имел непререкаемый авторитет в команде.
В начале Отечественной войны народа Абхазии Даур являлся ведущим игроком команды «Уралан». Он периодически приезжал на Родину, участвовал в военных операциях абхазской гвардии. В одном из боев за освобождение города Сухум в 1993 году он погиб, не дожив до Победы несколько дней.
Указом Президента Республики Абхазия за героизм и мужество, проявленные в боях за независимость Абхазии, Дауру Ахвледиани присвоено высшее звание – Герой Абхазии.
В память о нем городской стадион города Гагра носит его имя. Ежегодно проводится международный юношеский турнир по футболу «Кубок Даура Ахвледиани».
Об этом сообщает Госкомспорт РА.
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