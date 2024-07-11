В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ДАУРА АХВЛЕДИАНИ

Второе место заняла команда Академии «Гудаута», третье место у футболистов Академии «Unity».



Лучшим вратарем был признан Осман Ашуба, игроком - Алеко Куция, защитником - Леонид Цишба, бомбардиром - Леон Хагба, нападающим - Нарт Отырба.



Турнир прошел 10 июля в городе Гагра на стадионе имени Даура Ахвледиани. В нем приняли участие четыре команды 2014 года рождения из Сухума, Гудауты, Гагры и Пицунды.

10 июля 60 лет исполнилось бы Герою Абхазии, капитану футбольной команды сухумского «Динамо» Дауру Миродовичу Ахвледиани.



Даур Ахвледиани родился 10 июля 1964 года в городе Гагра Абхазской АССР.

В шестнадцатилетнем возрасте он играл в команде «Динамо» города Гагра, затем «Торпедо» города Кутаиси. Является воспитанником заслуженного тренера Республики Абхазия Зураба Куция.

С 1983 по 1992 год с перерывами выступал за команду «Динамо» (Сухум). В 1992 году был игроком сочинского футбольного клуба «Жемчужина», в 1993 году – «Уралан» (Элиста).



Даур Ахвледиани отличался особенным умением вести игру команды, действовал на поле надежно, в сложных ситуациях в обороне грамотно умел определять правильный ход, имел непререкаемый авторитет в команде.



В начале Отечественной войны народа Абхазии Даур являлся ведущим игроком команды «Уралан». Он периодически приезжал на Родину, участвовал в военных операциях абхазской гвардии. В одном из боев за освобождение города Сухум в 1993 году он погиб, не дожив до Победы несколько дней.



Указом Президента Республики Абхазия за героизм и мужество, проявленные в боях за независимость Абхазии, Дауру Ахвледиани присвоено высшее звание – Герой Абхазии.



В память о нем городской стадион города Гагра носит его имя. Ежегодно проводится международный юношеский турнир по футболу «Кубок Даура Ахвледиани».

Об этом сообщает Госкомспорт РА.