 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ДАУРА АХВЛЕДИАНИ

Новости Четверг, 11 июля 2024 20:15
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ДАУРА АХВЛЕДИАНИ

Сухум. 11 июля 2024. Абхазия-Информ.  Команда детско-юношеской спортивной школы города Гагра стала победителем турнира по футболу памяти Героя Абхазии,  капитана сухумского «Динамо» Даура Ахвледиани.

Второе место заняла команда Академии «Гудаута», третье место у футболистов Академии «Unity».

Лучшим вратарем был признан Осман Ашуба, игроком - Алеко Куция, защитником - Леонид Цишба, бомбардиром - Леон Хагба, нападающим - Нарт Отырба.

Турнир прошел 10 июля в городе Гагра на стадионе имени Даура Ахвледиани. В нем приняли участие четыре команды 2014 года рождения из Сухума, Гудауты, Гагры и Пицунды.

AD1D18C7-BE7F-49E6-82D5-DD7F08E349C3.jpg

10 июля 60 лет исполнилось бы Герою Абхазии, капитану футбольной команды сухумского «Динамо» Дауру Миродовичу Ахвледиани.

Даур Ахвледиани родился 10 июля 1964 года в городе Гагра Абхазской АССР.
В шестнадцатилетнем возрасте он играл в команде «Динамо» города Гагра, затем «Торпедо» города Кутаиси. Является воспитанником заслуженного тренера Республики Абхазия Зураба Куция.
С 1983 по 1992 год с перерывами выступал за команду «Динамо» (Сухум). В 1992 году был игроком сочинского футбольного клуба «Жемчужина», в 1993 году – «Уралан» (Элиста).

Даур Ахвледиани отличался особенным умением вести игру команды, действовал на поле надежно, в сложных ситуациях в обороне грамотно умел определять правильный ход, имел непререкаемый авторитет в команде.

В начале Отечественной войны народа Абхазии Даур являлся ведущим игроком команды «Уралан». Он периодически приезжал на Родину, участвовал в военных операциях абхазской гвардии. В одном из боев за освобождение города Сухум в 1993 году он погиб, не дожив до Победы несколько дней.

Указом Президента Республики Абхазия за героизм и мужество, проявленные в боях за независимость Абхазии, Дауру Ахвледиани присвоено высшее звание – Герой Абхазии.

В память о нем городской стадион города Гагра носит его имя. Ежегодно проводится международный юношеский турнир по футболу «Кубок Даура Ахвледиани».

Об этом сообщает Госкомспорт РА.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 11 июля 2024 20:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА РЕКЕ ДГАМШ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ МЕЖДУ ВЕТЕРАНАМИ АБХАЗСКОГО И СОЧИНСКОГО ФУТБОЛА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.