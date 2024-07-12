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Абхазия Информ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АШАНА» В 2023 ГОДУ ОПЛАТИЛ 70 КУРСОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ 60 ПОДОПЕЧНЫМ

Новости Пятница, 12 июля 2024 12:34
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АШАНА» В 2023 ГОДУ ОПЛАТИЛ 70 КУРСОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ 60 ПОДОПЕЧНЫМ

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Культурно-благотворительный фонд (КБФ) «Ашана» в 2023 году оплатил 70 курсов лечения более 60 подопечным фонда, провел 22 благотворительные акции. В минувший четверг,11 июля, в Сухуме прошло отчетное собрание фонда, с приглашением подопечных фонда их родителей и представителей общественности.

По данным Фонда, за 2023 год на лечение тяжелобольных детей было собрано 12 349 418 рублей, из них: от юридических лиц - 2 053 454 рубля; от физических лиц - 8 856 021 рубль. Использовались следующие способы перечисления средств: кошелек «А-Мобаил» - 92 147 рублей, SMS-сообщения - 58 314 рубля, SMS-сообщения «Аквафон» - 235 717 рублей, мобильное приложение Tooba - 540 146 рублей, «Копилки Добра» - 934 764 рубля. В ходе благотворительной акции «Красивые номера» было собрано - 3 906 000 рублей. Акция «Урок Добра» собрала 740 363 рубля.

Проведено более 260 благотворительных акций благодаря размещению информации о нуждающихся в помощи детях на площадках информационных партнёров фонда. Среди них Абхазское государственное телевидение (АГТРК), мультимедийный информационный хаб «Sputnik-Абхазия», ТК «Абаза-ТВ», сотовые компании Абхазии «Аквафон» и «А-Мобаил», «Гудаута-ТВ», «Гагра-ТВ», государственная газета «Республика Абхазия», газета «Акуа-Сухум», газета «Эхо Абхазии», газета «Чегемская правда», газета «Гал», ГИА «Апсныпресс», «Абхазия-Информ», компания «Aбхаз Авто», рекламно-информационное бюро «Звуковая реклама на рынке» и др

Административно–хозяйственную деятельность фонд осуществлял за счет средств учредителя Беслана Шакая, партнеров и благотворителей. Среди них компания ООО «Премиум», магазин KHARZAMAN, пивоваренный завод «Сухумский», КБ «Гарант-Банк», КБ «Сухум-банк», ООО «Госстандартстрой», ООО «Градстрой», ООО «Система», магазин канцтоваров «Школьный двор», РПК «Авантаж», а также ООО «Руад-групп», ООО «Лидер», ООО «Амцабз», ООО «Апсны-Мед», ООО «Саламандра», ООО «Абхаз-Мед», магазин «Чайка», ИП Таркил, ООО «Триада» и др.  

На отчетном собрании КБФ Ашана присуствовал спикер Парламента Лаша Ашуба.    

Фонд создан бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году. За 12 лет удалось собрать 107 690 552 рубля. Оплачено 624 курса лечения 430 детям.

По материалам ГИА Апснпресс.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 12 июля 2024 12:38

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