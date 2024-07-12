ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ ПРЕДЛАГАЕТ В СМИ ПУБЛИКОВАТЬ ФАМИЛИИ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Депутаты парламента предлагают публиковать имена нарушителей правил дорожного движения в СМИ, а также изымать у них транспорта. Это предложение было озвучено на первом заседании парламентской комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии в Парламенте. Члены комиссии могут вносить предложения о поправках в законодательство, которые могут повлиять на ситуацию на дорогах Абхазии.

По мнению многих, необходимо чтобы в обществе сформировалось негативное отношение к нарушителям ПДД. Именно это будет играть ключевую роль в снижении аварийности и как следствие смертности на дорогах.

Работа комиссии нацелена на: изучение причин аварийности на дорогах республики; выработку предложений по снижению уровня ДТП, укрепление дисциплины участников дорожного движения; осуществление контроля по запрету эксплуатации машин с техническими неисправностями; контроль лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на автомобилях.

На следующее заседание будут приглашены представители министерства здравоохранения, просвещение и др.