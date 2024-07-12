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Абхазия Информ

МЧС: САМОСТРОЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ, ТАК КАК СЕРЬЕЗНО ОСЛОЖНЯЕТ РАБОТУ ОГНЕБОРЦЕВ

Новости Пятница, 12 июля 2024 13:24
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МЧС: САМОСТРОЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ, ТАК КАК СЕРЬЕЗНО ОСЛОЖНЯЕТ РАБОТУ ОГНЕБОРЦЕВ

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ.  Сотрудники МЧС Абхазии поднимают проблему недопустимости самовольных межподъездных строений, которые мешают во время экстренных ситуаций, при тушении и локализации пожаров.

Так в квартире на первом этаже дома по ул. Адгейской в Сухуме , произошел в среду,10 июля, едва не привел к жертвам. Пресс-служба МЧС уточняет, что огонь оперативно локализовали, пострадавших не было, но из-за сильного задымления жители верхних этажей дома вынужден было, покинуть свои квартир.

Эвакуационный вход на лестничных площадках был перекрыт самовольными постройками межподъездного пространства. Поэтому пожарным пришлось эвакуировать по высотным пожарным лестницам жильцов пятиэтажного многоквартирного дома.

Данные пристройки препятствуют естественному дым удалению и освещению в лестничных клетках.  По словам пожарных, это может привести к трагическим последствиям, так как серьезно осложняет работу огнеборцев и препятствует оперативной эвакуации людей во время пожара.

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