В ОЧАМЧЫРА НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Г. Очамчыра в этом году исполняется 2524 года. В субботу,13 июля, будут отмечать День города. В преддверии празднования в Очамчыру приехали глава г. Бендер (ПМР) Роман Иванченко и Председатель городского Совета народных депутатов г.Бендеры Юрий Карра.
В районной администрации состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и представителей города Бендер (ПМР) - побратима г. Очамчыра.
Роман Иванченко передал поздравительный адрес от президента Приднестровья Вадима Красносельского.
Аслан Бжания заявил о важности развития культурных связей между Абхазией и Приднестровьем.
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