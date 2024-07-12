В ОЧАМЧЫРА НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Г. Очамчыра в этом году исполняется 2524 года. В субботу,13 июля, будут отмечать День города. В преддверии празднования в Очамчыру приехали глава г. Бендер (ПМР) Роман Иванченко и Председатель городского Совета народных депутатов г.Бендеры Юрий Карра.