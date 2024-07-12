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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРА НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Новости Пятница, 12 июля 2024 13:37
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В ОЧАМЧЫРА НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ.  Г. Очамчыра в этом году исполняется 2524 года. В субботу,13 июля, будут отмечать День города. В преддверии празднования в Очамчыру приехали глава г. Бендер (ПМР) Роман Иванченко и Председатель городского Совета народных депутатов г.Бендеры Юрий Карра.

В районной администрации состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и представителей города Бендер (ПМР) - побратима г. Очамчыра.

Роман Иванченко передал поздравительный адрес от президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Аслан Бжания заявил о важности развития культурных связей между Абхазией и Приднестровьем.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 12 июля 2024 13:51

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