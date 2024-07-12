В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ЭКО

На встрече обсудили вопросы оказания помощи семьям, которые нуждаются в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), возможность использования для этих целей средств Фонда по репатриации.

Государство и ранее оказывало медицинскую помощь таким семьям, сейчас, по предложению премьер-министра, речь идет о создании целевой программы.

Премьер-министр отметил, что это очень важная тема и для её реализации нужно использовать средства Фонда репатриации. Вадим Харазия и Астамур Джинджолия поддержали это предложение.

В 2021 году семьям на проведение процедуры ЭКО государство выделило 2 218 300 рублей (7 семей), в 2022-м – 3 418 760 рублей (9 семей), в 2023 году – 9 360 208 рублей (20 семей). В этом году сумма уже превышает 6 млн рублей (16 семей).

В Минздраве рассматривают заявления еще около 40 семей, которые обратились за медицинской помощью для проведения процедуры ЭКО.