В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ЭКО
Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Эдуардом Бутба, председателем Госкомитета по репатриации Вадимом Харазия, заместителем исполнительного директора Фонда репатриации Астамуром Джинджолия.
На встрече обсудили вопросы оказания помощи семьям, которые нуждаются в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), возможность использования для этих целей средств Фонда по репатриации.
Государство и ранее оказывало медицинскую помощь таким семьям, сейчас, по предложению премьер-министра, речь идет о создании целевой программы.
Премьер-министр отметил, что это очень важная тема и для её реализации нужно использовать средства Фонда репатриации. Вадим Харазия и Астамур Джинджолия поддержали это предложение.
В 2021 году семьям на проведение процедуры ЭКО государство выделило 2 218 300 рублей (7 семей), в 2022-м – 3 418 760 рублей (9 семей), в 2023 году – 9 360 208 рублей (20 семей). В этом году сумма уже превышает 6 млн рублей (16 семей).
В Минздраве рассматривают заявления еще около 40 семей, которые обратились за медицинской помощью для проведения процедуры ЭКО.
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