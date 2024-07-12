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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА.

Новости Пятница, 12 июля 2024 18:40
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА.

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. 11 июля Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей поездки в Очамчырский район провел выездное совещание с активом района. 
На встрече обсуждали вопросы социально-экономического развития восточных районов Абхазии. «Район сталкивается с оттоком населения и низкой экономической активностью. Основными работающими являются сотрудники государственных учреждений – учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов», - сказал Глава государства.

Президент Бжания отметил, что государство уделяет особое внимание туристической отрасли в регионе, благодаря чему на сегодняшний день успешно функционируют такие объекты, как «Черноморская жемчужина» в городе Очамчыра, «Тамыш-виладж» в селе Тамыш, ряд туристических объектов в селе Кындыг и в поселке Акармара Ткуарчалского района.
Далее обсуждали тему реализации инфраструктурных проектов. «К 2025 году электропоезд «Ласточка» начнет курсировать до Очамчыры», – сказал Аслан Бжания. 


Также Глава государства рассказал об инвестиционных предприятиях в селе Кутол, включая 100 га виноградников, винзавод и ресторан. «Реализация данного проекта, осуществляемая при финансовой поддержке Российской Федерации, обеспечит около 100 постоянных рабочих мест. Также еще одно крупное предприятие строится в порту города Очамчыра, которое будет заниматься перевалкой грузов», – отметил Аслан Бжания и добавил, что для обеспечения экономического роста в восточной Абхазии необходимо запустить несколько десятков подобных проектов. 


Президент поддержал инициативу группы депутатов и глав районов из восточной Абхазии. Предложенный ими законопроект о развитии восточных регионов, в том числе включающий строительство апартаментов и апарт-отелей, направлен на повышение социально-экономического уровня в этой части республики. 


Глава государства отметил, что у Очамчырского района колоссальный туристический потенциал и важно его использовать на благо людей. Строительство апартаментов принесет не только новые туристические потоки и создаст рабочие места, но и повысит уровень развития инфраструктуры района, оживит экономику в целом. 


Президент обратился к присутствующим с просьбой о поддержке в вопросе принятия столь важного для востока Абхазии законопроекта. Беслан Бигвава поддержал эту идею и добавил, что для улучшения инфраструктуры района требуется более 50 млрд рублей. 


В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, председатель Очамчырского районного Собрания Адгур Квициния, руководители отделов и ведомств, главы сёл, депутаты парламента, общественность.

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