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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРЕДСТАВИТ СВОЙ СТЕНД НА КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В ГРОЗНОМ

Новости Пятница, 12 июля 2024 18:47
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АБХАЗИЯ ПРЕДСТАВИТ СВОЙ СТЕНД НА КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В ГРОЗНОМ

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазия представит свой стенд на Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет в Грозном с 15 по 17 июля, сообщает Sputnik.

В состав делегации, которая отправится в Чечню, входят главы Минфина и Минэкономики Абхазии Владимир Делба и Кристина Озган, депутат Парламента Бадра Пилия.

Гостям форума покажут продукцию абхазского производства — вино, пиво, аджику, джемы, компоты и нектары.

Главная тема ежегодного форума в 2024 году "Большой Кавказ — от моря до моря". Повестка мероприятия посвящена ключевым вопросам развития Северо-Кавказского округа для обеспечения инвестиционной привлекательности региона.

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