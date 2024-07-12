АБХАЗИЯ ПРЕДСТАВИТ СВОЙ СТЕНД НА КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В ГРОЗНОМ

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазия представит свой стенд на Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет в Грозном с 15 по 17 июля, сообщает Sputnik.

В состав делегации, которая отправится в Чечню, входят главы Минфина и Минэкономики Абхазии Владимир Делба и Кристина Озган, депутат Парламента Бадра Пилия.