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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Новости Пятница, 12 июля 2024 19:01
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Во втором квартале 2024 года сотрудники СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержали более 210 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия, сообщает сайт СГБ РА.

В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 190.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.
Возбуждено 4 уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».Пресечено более 15 попыток незаконного перемещения грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу: изъято более 100 блоков табачной продукции, а также более 550 таблеток психотропных веществ.
В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия

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