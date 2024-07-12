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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ В ЗДАНИИ НАЦГАЛЕРЕИ

Новости Пятница, 12 июля 2024 19:27
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ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ В ЗДАНИИ НАЦГАЛЕРЕИ

Сухум. 12 июля 2024. Абхазия-Информ. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме, сообщает Sputnik. Фальцевая кровля — это способ укрытия крыши, который предполагает соединение металлических листов с помощью особого метода — фальцевания.

Сейчас идет пескоструйная обработка фасада, рассказал руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба. "Внутри здания поднимаем перегородные стены, заливаем полы, штукатурим стены. Затем будут установлены окна. Здание очень сырое, поэтому внутри будет много гидроизоляционных работ", — отметил он.

Закончить работы планируют с опережением графика — в течение двух месяцев, добавил Цвейба. Сметная стоимость работ — около 18 миллионов рублей.

Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-х годах прошлого века. Десятилетиями в ее фонде хранились работы как абхазских, так и иностранных художников до пожара, который произошел в ночь с 20 на 21 января.

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