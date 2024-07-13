ОЧАМЧЫРА - ГОРОД МИРА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. Очамчыра отмечает День города, в этом году ему исполняется 2524 года. Сегодня город встречает гостей в ярких красках, с чистыми улицами и центральной набережной. История Очамчыры начинается за несколько тысячелетий до нашей эры.

В 1935 году, когда в районе очамчырской бухты начали строить морской порт, в почве были обнаружены остатки культурных слоев различного времени, самый ранний из них представляет поселение земледельцев, живших здесь примерно 5 тыс. лет назад.

4,5 тысячи лет назад уровень мирового океана поднялся на 2 м, в результате все прибрежные поселения прекратили свое существование, в том числе очамчырское — местность стала тогда сильно заболоченной и безлюдной.

Впоследствии климат поменялся в благоприятную сторону. И когда в начале VI века до н.э. сюда приплыли греки-колонисты из богатого города Милет, они нашли эту местность подходящей для постройки нового греческого полиса. Его назвали Гюэнос… Таким образом, нынешняя Очамчыра когда-то стала первым городом на территории Абхазии. С тех пор прошло около 2500 лет.

Греки никогда не строили свои города в безлюдных местах, значит, недалеко было местное поселение. Однако город Гюэнос просуществовал не более 2 веков. Что произошло — неизвестно, но уже в начале IV в. до н.э. на территории города располагаются кладбища с ритуальными захоронениями конских голов, на которых были пышные украшения скифского типа. К слову, скифы относились с большим почтением к боевому коню, и, в случае гибели животного, его полагалось с почестями предать земле (а душа коня, по представлению скифов, хранилась в голове, поэтому именно ее хоронили древние воины, если не было иной возможности).

Через несколько столетий здесь опять поселяются люди. В VI веке, когда христианство становится официальной религией у абхазских племен, на этом месте был построен храм, в то время — самый крупный храм в южной части страны.

Затем опять на много столетий жизнь здесь замирает, и территория Очамчыры покрывается непроходимыми лесами, в основном — самшитовыми. Турки когда-то окрестили это место словом «шимшир», что в переводе с турецкого означает самшит. От слова «шимшир» и произошло современное название города Очамчыра.

После присоединения Абхазского княжества к России здесь потихоньку начинает налаживаться жизнь. В 1844 году в Очамчыре был открыт порт. Из него в Россию и европейские страны в большом количестве вывозилась ценная древесина (самшит, каштан) и продукты сельского хозяйства. Торговля самшитом давала большую выгоду, его в Европе называли «алмазом лесов». Из него изготавливали челноки для ткацкой промышленности, украшения и т.д. Что касается самого самшита, то это кустарник, достигающий в высоту 15 метров, при этом растет он очень медленно – толщина ствола увеличивается на 15 см лишь за 120-180 лет, а диаметра в 30-40 см ствол достигает за 330-400 лет. Поэтому древесина самшита очень плотная, твердая и тяжелая. Недаром в народе его называют «железным деревом».

Территория Очамчыры исторически делится на 2 части — Старую и Новую. В Старой Очамчыре находится морской порт, остатки древнего города Гюэноса, здесь же когда-то располагалась зимняя резиденция последнего абхазского владетеля — князя Михаила Чачба-Шервашидзе.

Михаил Чачба-Шервашидзе (Хамуд-бей). (1806-1866 гг.)

Моквский собор X в. – место захоронения последнего абхазского князя (М. Чачба-Шервашидзе)

В княжеском дворце часто бывали именитые гости, а в 1877 году во время русско-турецкой войны дворец был сожжен. На этом история Старой Очамчыры заканчивается и начинается история Новой Очамчыры.

После установления советской власти в 1921 году постепенно начинаются работы по благоустройству района. В частности, были осушены болота и, таким образом, покончено с серьезным заболеванием — малярией (официально о победе над малярией было объявлено лишь в 1950-х годах).

В 1926 году Очамчыра получила статус города и стала районным центром.

В 1930-х годах в Абхазии началось строительство железной дороги, в результате Очамчыра становится узловой станцией Закавказской железной дороги. Протяженность участка от Псоу до Ингура составляет 221 км. Участок «Ингур — Сухум» с веткой на Ткуарчал был построен в 1940 г., «Адлер — Сухум» – в 1942, а в 50-х годах построены красивые вокзалы в стиле сталинский ампир.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. очамчырцы (более 2 тысяч) воевали за Родину на различных фронтах. Двое из них особо отличились: Варлам Габлия (Герой Советского Союза) и Мелитон Кантария, водрузивший вместе с Егоровым знамя победы над рейхстагом. В. Габлия. Герой Советского союза. После войны Очамчыра становится одним из ведущих сельскохозяйственных районов Абхазии. https://ochamchira.apsny.land/gosyatm/istoriya/item/14-istoriya-ochamchyry

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г. массовые убийства, произошедшие в г. Очамчыра и разрушения сильно повлияли на инфраструктуру города.

Войска Госсовета Грузии с момента вторжения на территорию Абхазии получили первые удары в Очамчырском районе от небольших по численности подразделений абхазской гвардии и бойцов ОП ВВ РА. Целью этих ударов было недопущение быстрого продвижения войск противника к столице Абхазии – городу Сухум.

"Восточный фронт" был сформирован в Очамчирском районе, когда грузины оккупировали Очамчыру. Восточный фронт с его огромной протяженностью, в течение 13,5 месяцев, вел упорную борьбу против грузинских агрессоров в изоляции от основных сил Республики Абхазии. Постоянная нехватка оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов, и многого другого, необходимого для войны и жизни не смогли сломить волю населения Очамчырского района и г. Ткварчал. 90% боевых действий проходили на территории Очамчырского района, на всех высотах от горы Ходжал, Кодорского хребта до берега Черного моря. https://apsuara.ru/ Практически в каждой абхазской семье есть погибшие.

Сегодня численность населения г. Очамчыра более 5000 человек.

Несмотря на то, что государством уделяется особое внимание туристической отрасли в регионе, район все же сталкивается с оттоком населения и низкой экономической активностью. На сегодняшний день в районе успешно функционируют такие объекты, как «Черноморская жемчужина» в городе Очамчыра, «Тамыш-виладж» в селе Тамыш, ряд туристических объектов в селе Кындыг, есть туры по посещению достопримечательностей Очамчырского района.

В селе Кутол реализуется инвестиционный проект по виноградарству на 100 га при финансовой поддержке Российской Федерации. Крупное предприятие строится в порту города Очамчыра. Пока основными работающими являются сотрудники государственных учреждений – учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов.

6 июля 2022 года у города Очамчыра появился свой герб.Автором герба является Боян Делба, соавторами – Беслан Бигвава, Дмитрий Кобахия и Тимур Пачулия.

Он изображен в форме испанского щита, как и государственный герб Абхазии. Зелено-белые полосы, как и цвета герба города символизируют государственный флаг Абхазии. золотистый цвет контура отображает государственный герб РА. Внутри него 27 звезд символизируют 27 сел района. В гербе города отображены события, которые напрямую связаны с образованием города и его историей. В левом верхнем углу изображен абхазский воин всадник духовный покровитель святой Ефстафий Апсильский. В верхнем правом углу изображен самшит, в правом углу герба священная гора Ерцаху, в левом нижнем углу изображено прибытие древнегреческого судна из города Милет, греки-колонисты которые образовали поселение Гюэнос на территории современной Очамчыра. В гербе отражена государственная символика и атрибутика. Духовный стержень христианской цивилизации в виде известного всему миру святого, 27 вефлиемских звезд и четырехконечного золотистого креста, расположенного в середине герба, который замыкает всю композицию герба. https://www.youtube.com/watch?v=NAhziauJP4Y