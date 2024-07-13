В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL» И «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

В Госкомитете РА по делам молодежи и спорта проходит заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на участие в международном молодежном форуме «Евразия Global» и Молодежном образовательном летнем форуме «Территория смыслов».



В состав комиссии вошли: заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Эльза Хагба, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания, специалист отдела по работе с молодежью и физической культуре ВААК Эсма Квициния, старший референт Департамента по взаимодействию с международными организациями Министерства иностранных дел Абхазии Астанда Патарая, главный специалист по международным связям Госкомитета по делам молодежи и спорта Саид Куланба.





Комиссией было рассмотрено более 70 заявок от активистов, представителей высших учебных заведений, общественных организаций. Заявки принимались от граждан Абхазии в возрасте от 18 до 30 лет. Отбор проходит в формате очного собеседования.



Претенденты рассказывали о своих достижениях и планах, профессиональных и личных ожиданиях от участия в форумах.



Евразия Global» пройдет с 24 по 29 сентября 2024 года в Оренбурге и уже в девятый раз соберет на своей площадке 500 участников из России и более 60 стран. «Территория смыслов» пройдет в подмосковном Солнечногорске с 19 по 23 августа. Участниками станут более 2000 человек со всех субъектов Российской Федерации и других стран.