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Абхазия Информ

В ГАГРЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ «КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК»

Новости Суббота, 13 июля 2024 13:08
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В ГАГРЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ «КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК»

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. В Гагре восстанавливают заброшенный «Комсомольский» парк. Объект требует обновления много лет, сегодня же ведутся работы по его восстановлению и облагораживанию.

Как сообщила в интервью Абхазскому ТВ главный архитектор г. Гагра Диана Лобода, специалист разработали проект по реконструкции парка, предусмотрели восстановление дорожно- тропичной сети объекта.

Замглавы Администрации Гагрского района Адамур Цишба уточнил, проект восстановления бывшего «Комсомольского парка» осуществляется за счет средств районного бюджета, а также за счет российского мецената РФ, выходца из Гагры Алика Минасян. На данном этапе уже восстановлено 4 тысячи квадратных метра тротуарных зон на сумму более 15 млн руб. Следующим этапом планируется установка фонарных столбов, озеленение и восстановление водоснабжения фонтанов. Ко второму этапу Администрация Гагры планирует приступить после летнего курортного сезона.

Парк расположен по обе стороны горной реки Жоэквара. Две симметричные лестницы вверх ведут на площадь Гагарина. До 1983 г. парк назывался "Парк Гагарина". "Комсомольским" этот парк стал называться в честь газеты "Комсомольская правда". Здесь находится захоронение первого редактора этой газеты - Тараса Кострова (настоящее имя Александр Сергеевич Мартыновский). В 1928 году он приехал лечиться в Гагру от туберкулеза, а в 1930 году умер в гостинице «Гагрипш» и был похоронен поблизости. В 1983 году Александра Сергеевича перезахоронили в парке, который и назвали «Комсомольским». https://vk.com/wall-28239834_25384

Некоторые рассказчики склонны представлять дело так, что создавали парк именно комсомольцы, однако, со слов человека, участвовавшего в бетонных работах, таких как возведение парапета автомобильного моста с декоративными тумбами, каскадов ступеней в сторону парка, заливку чаш фонтанов, все тяжёлые работы в будущем парке выполняли заключённые гагринского ИТЛ. (пишет гагровед.ру).

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 13 июля 2024 13:22

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