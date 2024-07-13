В АБХАЗИИ ДЛЯ ТУРИСТОВ ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ ПЕЩЕРА В 6 КМ ОТ СЛИЯНИЯ РЕК БЗЫБЬ И ГЕГА
Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. Новая достопримечательность появилась на карте Абхазии. Туристам откроют доступ к пещере, которую обнаружили в Рицинском нацпарке пять лет назад, сообщает «Вестник Кавказа» https://vestikavkaza.ru/Для посещения готовится пещера в урочище Куджба-Яшта в Рицинском национальном парке.
Пещера была обнаружена в 2019 году, рассказал главный лесничий нацпарка Тенгиз Джергения.
"Из этой пещеры шел небольшой ручеек, мы заинтересовались и решили проверить. Один из наших инспекторов пробрался в пещеру с фонарем, и он оттуда вышел с очень красивыми кадрами нескольких залов пещеры"– Джергения
Центральное место в новой пещере в Абхазии занимает зал длиной 50 м и шириной около 15 м.
Многозальная пещера расположена в 6 км от слияния рек Бзыбь и Гега. Рицинский парк обсудил с экологами возможность открытия пещеру для посещения, разрешение было получено. Сегодня ведутся работы по подготовке природной достопримечательности к приему гостей - устанавливаются лестницы, проводится освещение, готовится тропа. Как скоро пещера начнет принимать туристов не сообщается.
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