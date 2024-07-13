ВИНОГРАДАРИ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ У МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТА

В целях устойчивого развития виноградарской отрасли и сохранения эндемичных сортов уже третий год подряд по их приглашению Абхазию посещают ведущие международные эксперты. На этой неделе эксперт международного уровня Жан-Филипп Роби провел двухдневные тренинги, где поделился необходимым опытом, учитывая особенности местного климата. Структура тренингов охватывала теоретическую и практическую часть с выездом на виноградник. Всего мероприятия посетили около 40 человек. В течение первого дня на тренинге обсуждалась тема способов защиты винограда во влажном климате. Жан-Филипп Роби привел самые часто встречающиеся проблемы, с которыми сталкиваются виноградари и предложил практические решения, чтобы участники смогли увеличить свой урожай и улучшить качество ягод. Также в этот день прошла практическая часть тренинга с выездом на виноградник. На второй день эксперт рассказал и провел практический тренинг о купажировании вин, детально объясняя каждый шаг процесса. Он также дал несколько советов о том, как распознать степень спелости винограда и обсудил с участниками тренинга ошибки, которые часто допускают виноделы при купаже вин.

«Такие тренинги помогают участникам получить более глубокое понимание этих важных тем с фокусом на особенности почвенно-климатических условий в Абхазии. В дальнейшем они смогут применить полученные знания для улучшения качества своей продукции. В будущем планируется продолжение образовательных тренингов для местных виноделов и виноградарей», - сказал менеджер проекта Омар Дахдули.