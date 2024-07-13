В СУХУМЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2024».

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. 12-14 июля, при поддержке Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта», проходит Международный шахматный турнир «Сухум опен 2024» в возрастных категориях до 7, 9, 13 лет и среди взрослых.

В турнире принимают участие шахматисты со всех регионов Абхазии, а также России. В первый день соревнования участвовали дети в возрастных группах до 7 и 9 лет. Всего 72 участника. Среди детей до 7 лет: среди мальчиков: Мосикян Георгий (Сочи), Агрба Еснат (Сухум), Антонов Никита (Ростов на Дону). Среди девочек: Гургулия Александра (Сухум), Хондзия Саломея (Сухум), Шамба София (Сухум).

До 9 лет: Среди мальчиков: Хинтба Глеб (Гудаута), Паравян Атом (Сухум), Геленидзе Сандро (Москва). Среди девочек: Агрба Амира (Гудаута), Гулария Эмили (Гудаута), Палавандзия Анна (Сухум).

Во второй день соревнования участвовали дети в возрастных группах до 13 лет.

Всего 40 участников. Среди детей до 13 лет среди мальчиков: Тос-оглы Кемаль (Гагра), Егоров Арсений (Пицунда), Адлейба Дамир (Сухум). Среди девочек: Кособокова Софья (Красноярск), Марченко Полина (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.