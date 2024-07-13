 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2024».

Новости Суббота, 13 июля 2024 18:17
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2024».

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. 12-14 июля, при поддержке Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта», проходит Международный шахматный турнир «Сухум опен 2024» в возрастных категориях до 7, 9, 13 лет и среди взрослых.

В турнире принимают участие шахматисты со всех регионов Абхазии, а также России. В первый день соревнования участвовали дети в возрастных группах до 7 и 9 лет. Всего 72 участника. Среди детей до 7 лет: среди мальчиков: Мосикян Георгий (Сочи), Агрба Еснат (Сухум), Антонов Никита (Ростов на Дону). Среди девочек: Гургулия Александра (Сухум), Хондзия Саломея (Сухум), Шамба София (Сухум).

До 9 лет: Среди мальчиков: Хинтба Глеб (Гудаута), Паравян Атом (Сухум), Геленидзе Сандро (Москва). Среди девочек: Агрба Амира (Гудаута), Гулария Эмили (Гудаута), Палавандзия Анна (Сухум).

Во второй день соревнования участвовали дети в возрастных группах до 13 лет.

Всего 40 участников. Среди детей до 13 лет среди мальчиков: Тос-оглы Кемаль (Гагра), Егоров Арсений (Пицунда), Адлейба Дамир (Сухум). Среди девочек: Кособокова Софья (Красноярск), Марченко Полина (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 13 июля 2024 18:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВИНОГРАДАРИ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ У МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.