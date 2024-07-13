ВТОРОЙ ПИЦУНДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ С 29 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. С 29 июля по 3 августа пройдет II Пицундский международный музыкальный фестиваль. В этом году в фестивале примут участие как заслуженные музыканты Республики Абхазия, так и участники из других стран – России, Китая, Белоруссии, Турции, Азербайджана и Армении. Главная площадка Фестиваля – Государственный концертный зал Пицундского храма.

Пицундский международный музыкальный фестиваль — это диалог культур между музыкантами со всего мира с акцентом на богатое музыкальное наследие Абхазии.

Это не только обширная музыкальная программа, но и расширение культурной среды города Пицунда, города с многовековой историей. Помимо этого, фестиваль видит своей задачей расширение креативных индустрий города и региона, которые нуждаются в поддержке. Художественный руководитель фестиваля - выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского - Барас Куджба.

В 2024 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля, миссией которого стала поддержка молодых артистов, музыкальных деятелей Абхазии, ее культуры.

Первый Пицундский музфестиваль состоялся 31 июля по 4 августа 2023 года. Тогда в Пицунду с концертной программой приехали артисты из России, Турции, Канады, США, Армении и Абхазии.

https://pitsundafestival.com/