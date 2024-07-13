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Абхазия Информ

МВД: ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ТРЕХ ОБЪЕКТАХ.

Новости Суббота, 13 июля 2024 20:48
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МВД: ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ТРЕХ ОБЪЕКТАХ.

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Гудаутского районного отдела внутренних дел и специалистами Госстандарта Республики Абхазии в целях выявления фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют проведены оперативно-профилактические мероприятия в с. Звандрипш



В результате проверки майнинг-ферма обнаружена на территории домовладения Куруа Батала Левардовича, изъято 9 аппаратов.

В другом домовладении изъято 11 майнинг-аппаратов, принадлежащих Цибба Сарие Витальевне.

Ранее, в ходе профмероприятий в г. Сухум, в подвальном помещении многоквартирного дома №51 по ул. Званба сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с Госстандартом обнаружено 7 майнинг-аппаратов. Незаконную деятельность по добыче криптовалюты осуществлял Барабаш Игорь Николаевич.

Вся техника изъята и помещена на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору, владельцы привлечены к административной ответственности.
Источник: https://www.mvdra.org/press/15374/

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