МВД: ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ТРЕХ ОБЪЕКТАХ.

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Гудаутского районного отдела внутренних дел и специалистами Госстандарта Республики Абхазии в целях выявления фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют проведены оперативно-профилактические мероприятия в с. Звандрипш

В результате проверки майнинг-ферма обнаружена на территории домовладения Куруа Батала Левардовича, изъято 9 аппаратов.

В другом домовладении изъято 11 майнинг-аппаратов, принадлежащих Цибба Сарие Витальевне.

Ранее, в ходе профмероприятий в г. Сухум, в подвальном помещении многоквартирного дома №51 по ул. Званба сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с Госстандартом обнаружено 7 майнинг-аппаратов. Незаконную деятельность по добыче криптовалюты осуществлял Барабаш Игорь Николаевич.

Вся техника изъята и помещена на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору, владельцы привлечены к административной ответственности.