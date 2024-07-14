 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА 90-ОМ ГОДУ ЖИЗНИ УМЕР ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ - ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИЯ (1991-1996 ГГ.) АЛЬФРЕД КАКУЕВ

Новости Воскресенье, 14 июля 2024 13:43
Оцените материал
(0 голосов)
НА 90-ОМ ГОДУ ЖИЗНИ УМЕР ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ - ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИЯ (1991-1996 ГГ.) АЛЬФРЕД КАКУЕВ

Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ.На 90-ом году жизни скончался Альфред Леонидович Какуев депутат первого созыва Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.).

"Альфред Леонидович Какуев был достойным депутатом Парламента, возглавляемого Владиславом Ардзинба. Парламента, отстаивавшего интересы страны в тяжёлый период войны 1992-1993 гг. и послевоенные годы. Добрая память о нём - в наших сердцах. Наши искренние соболезнования супруге Любови Ивановне и дочери Ирине", - говорится в соболезновании.

Указом президента Аслана Бжания от 14 ноября 2022 года Альфред Какуев был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАМАЗ ТАРБА ОДЕРЖАЛ ВТОРУЮ ПОБЕДУ В ММА СЕРИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.