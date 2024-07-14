НА 90-ОМ ГОДУ ЖИЗНИ УМЕР ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ - ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИЯ (1991-1996 ГГ.) АЛЬФРЕД КАКУЕВ
Сухум. 13 июля 2024. Абхазия-Информ.На 90-ом году жизни скончался Альфред Леонидович Какуев депутат первого созыва Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия (1991-1996 гг.).
"Альфред Леонидович Какуев был достойным депутатом Парламента, возглавляемого Владиславом Ардзинба. Парламента, отстаивавшего интересы страны в тяжёлый период войны 1992-1993 гг. и послевоенные годы. Добрая память о нём - в наших сердцах. Наши искренние соболезнования супруге Любови Ивановне и дочери Ирине", - говорится в соболезновании.
Указом президента Аслана Бжания от 14 ноября 2022 года Альфред Какуев был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
Последнее от Super User
- ТАМАЗ ТАРБА ОДЕРЖАЛ ВТОРУЮ ПОБЕДУ В ММА СЕРИИ
- В КРАСНОДАРЕ ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СКАЧЕК
- МВД: ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ТРЕХ ОБЪЕКТАХ.
- ВТОРОЙ ПИЦУНДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ С 29 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА
- В СУХУМЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2024».