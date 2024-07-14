УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ ВИТАЛИЙ ШАРИЯ

Шария Виталий Валерианович

(род. 26 декабря 1951 г.)

Журналист, писатель. Главный редактор газеты «Эхо Абхазии» (г. Сухум). Рассказы и повести Виталия Шария выходили отдельными книгами в Сухуме, в Москве, в коллективном сборнике литераторов Абхазии «Аукцион» (1991 г.), публиковались в московских журналах «Наш современник»,«Смена», «Свет», «Литературные знакомства». Член Союза писателей Абхазии. Заслуженный журналист, заслуженный работник культуры Республики Абхазия. За публицистические выступления 1992-1993 гг. в московских изданиях – «Литературной газете», журналах «Огонек», «Юность» и других, в которых он стремился донести до миллионов читателей правду об Отечественной войне народа Абхазии, стал лауреатом премии ассоциации «Интеллигенция Абхазии» «Летопись войны». Широкую популярность получила его документальная книга «Абхазская трагедия» о войне, изданная в г. Сочи в конце 1993 г. и разошедшаяся многотысячным тиражом. «Танк не страшнее кинжала» - одна из первых книг прозы, в которых была предпринята попытка художественного осмысления событий грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. В № 7 за 1998 г. журнала «Наш современник», где была опубликована подборка военных рассказов В. Шария, вошедших затем в эту книгу, известный российский литературный критик Вадим Кожинов писал во вступительном слове к ней: «...Книги абхазов продолжали издаваться даже во время тяжелейших боевых действий! ...Достаточно широкое нынешнее развитие литературы в Абхазии говорит само за себя, и "Наш современник" с удовлетворением публикует два недавно созданных ярких рассказа Виталия Шария, чей писательский дар со всей полнотой востребовала трагедия прошедшей войны. Он пишет на русском языке, но вполне очевидно глубокое национальное своеобразие его творчества». Сборник повестей и рассказов «Букет Абхазии» был удостоен в 2017 году почетного диплома Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Русским ПЕН-центром (председатель жюри – Евгений Попов, председатель оргкомитета – Борис Евсеев) в номинации «проза». А в четвертом сезоне искандеровской премии, в 2020 году, Виталий Шария стал лауреатом премии, победив в ее номинации «Дерево детства» (детско-юношеская литература) с научно-фантастическим рассказом «Машинка времени».http://apsnyteka.org/

В последнее время сотрудничал с радио "Эхо Кавказа".