АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ЭКС-ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ I СОЗЫВА АЛЬФРЕДА КАКУЕВА

А. Л. Какуев избирался в предвоенный Верховный Совет Абхазии, был энергичным общественным и политическим деятелем, чья бескомпромиссная гражданская позиция и преданность идее независимости Республики Абхазия снискала глубокое уважение в нашем обществе.

С началом Отечественной войны 1992-1993 гг. Альфред Леонидович активно помогал руководству Республики Абхазия в решении многих гуманитарных и политических вопросов. Премьер-министр выразил слова поддержки семье А. Л. Какуева.





