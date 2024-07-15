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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ЭКС-ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ I СОЗЫВА АЛЬФРЕДА КАКУЕВА

Новости Понедельник, 15 июля 2024 14:03
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ЭКС-ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ I СОЗЫВА АЛЬФРЕДА КАКУЕВА

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб выразил соболезнования семье скончавшегося после продолжительной болезни депутата Парламента Республики Абхазия I созыва Альфреда Леонидовича Какуева.

А. Л. Какуев избирался в предвоенный Верховный Совет Абхазии, был энергичным общественным и политическим деятелем, чья бескомпромиссная гражданская позиция и преданность идее независимости Республики Абхазия снискала глубокое уважение в нашем обществе.

С началом Отечественной войны 1992-1993 гг. Альфред Леонидович активно помогал руководству Республики Абхазия в решении многих гуманитарных и политических вопросов. Премьер-министр выразил слова поддержки семье А. Л. Какуева.


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