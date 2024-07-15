 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ XXII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Новости Понедельник, 15 июля 2024 14:15
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ XXII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме откроется XXII Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…».

Впервые в главном музыкальном фестивале Абхазии примут участие Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. В сопровождении оркестра под управлением маэстро Гергиева выступят солисты оперной труппы Мариинского театра и сама Хибла Герзмава. Концерт-открытие фестиваля будет приурочен к 75-летию со дня рождения Сергея Багапш, второго президента Абхазии. 

Сегодня же Президент Аслан Бжания принял народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава и российского оперного певца Ильдара Абдразаковa. Приветствуя гостей, Бжания отметил, что фестивалю «Хибла Герзмава приглашает» уже третий десяток, и это, по его словам, уникальная возможность абхазской публики приобщиться к высокой культуре. «За это Вам отдельное спасибо», - сказал Президент.

Хибла Герзмава поблагодарила Аслана Бжания за встречу и поддержку, которую оказывает руководство страны в проведении фестиваля классической музыки. «Мне очень приятно у себя на Родине со своими друзьями дарить праздник своему прекрасному народу. Я очень счастлива, что родилась здесь», - сказала оперная певица.

Президент Аслан Бжания удостоил звания «Народный артист Абхазии» Ильдара Абдразакова. Указ об этом Глава государства подписал сегодня, 15 июля.

Оперный певец поблагодарил Главу государства за высокое звание и отметил, что будет носить его с честью и гордостью.

Президент преподнес в дар гостям памятные подарки.

«Я абсолютно счастлива, что Правительство Абхазии, президент Аслан Бжания, Минкульт Абхазии, многие мои друзья-меценаты, которые всегда поддерживали наши начинания, и сейчас поддерживают его. Нам помог Президентский фонд культурных инициатив. Очень многие люди рады помогать нашему фестивалю», - сказала журналистам Хибла Герзмава после встречи в Администрации президента. Своими  впечатлениями  об Абхазии поделился и Ильдар Абдразаков.   «Я счастлив находиться в этой стране, быть рядом с моей давней подругой Хиблой Герзмава. Когда-то я не мог представить, что смогу стоять рядом с нашей выдающейся певицей. Сегодня я приехал поддержать фестиваль и  Хиблу», - сказал он.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ЭКС-ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ I СОЗЫВА АЛЬФРЕДА КАКУЕВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.