В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ XXII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Впервые в главном музыкальном фестивале Абхазии примут участие Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. В сопровождении оркестра под управлением маэстро Гергиева выступят солисты оперной труппы Мариинского театра и сама Хибла Герзмава. Концерт-открытие фестиваля будет приурочен к 75-летию со дня рождения Сергея Багапш, второго президента Абхазии.

Сегодня же Президент Аслан Бжания принял народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава и российского оперного певца Ильдара Абдразаковa. Приветствуя гостей, Бжания отметил, что фестивалю «Хибла Герзмава приглашает» уже третий десяток, и это, по его словам, уникальная возможность абхазской публики приобщиться к высокой культуре. «За это Вам отдельное спасибо», - сказал Президент.

Хибла Герзмава поблагодарила Аслана Бжания за встречу и поддержку, которую оказывает руководство страны в проведении фестиваля классической музыки. «Мне очень приятно у себя на Родине со своими друзьями дарить праздник своему прекрасному народу. Я очень счастлива, что родилась здесь», - сказала оперная певица.

Президент Аслан Бжания удостоил звания «Народный артист Абхазии» Ильдара Абдразакова. Указ об этом Глава государства подписал сегодня, 15 июля.

Оперный певец поблагодарил Главу государства за высокое звание и отметил, что будет носить его с честью и гордостью.

Президент преподнес в дар гостям памятные подарки.

«Я абсолютно счастлива, что Правительство Абхазии, президент Аслан Бжания, Минкульт Абхазии, многие мои друзья-меценаты, которые всегда поддерживали наши начинания, и сейчас поддерживают его. Нам помог Президентский фонд культурных инициатив. Очень многие люди рады помогать нашему фестивалю», - сказала журналистам Хибла Герзмава после встречи в Администрации президента. Своими впечатлениями об Абхазии поделился и Ильдар Абдразаков. «Я счастлив находиться в этой стране, быть рядом с моей давней подругой Хиблой Герзмава. Когда-то я не мог представить, что смогу стоять рядом с нашей выдающейся певицей. Сегодня я приехал поддержать фестиваль и Хиблу», - сказал он.