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Абхазия Информ

НАЗНАЧЕН ВРИО НАЧАЛЬНИКА УГАИ МВД ДАМЕЙ АВИДЗБА

Новости Понедельник, 15 июля 2024 15:15
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НАЗНАЧЕН ВРИО НАЧАЛЬНИКА УГАИ МВД ДАМЕЙ АВИДЗБА

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. Назначен временно-исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции МВД Дамей Авидзба, сообщает пресс-служба МВД.

В УГАИ МВД состоялось рабочее совещание, на котором министр внутренних дел Роберт Киут представил нового начальника УГАИ.

«Представляя Авидзба, генерал-майор милиции Роберт Киут подчеркнул важность совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения, пропаганды законопослушного поведения со стороны водителей и пешеходов, а также внедрения современных технологий в служебную деятельность. Все это потребовало кадровых решений, которые и были им приняты»,- отметил министр.

Руководство МВД в очередной раз потребовало от личного состава усилить работу на местах и добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны.

В начале июля в связи с участившимся ДТП со смертельным исходом. руководство МВД объявило ситуацию на автодорогах критической, а контроль — слабым. В связи с этим  начальник Управления ГАИ МВД Валентин Трапш, назначеннй ровно год назад покинул должность.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июля 2024 15:21

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