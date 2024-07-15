НАЗНАЧЕН ВРИО НАЧАЛЬНИКА УГАИ МВД ДАМЕЙ АВИДЗБА

В УГАИ МВД состоялось рабочее совещание, на котором министр внутренних дел Роберт Киут представил нового начальника УГАИ.

«Представляя Авидзба, генерал-майор милиции Роберт Киут подчеркнул важность совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения, пропаганды законопослушного поведения со стороны водителей и пешеходов, а также внедрения современных технологий в служебную деятельность. Все это потребовало кадровых решений, которые и были им приняты»,- отметил министр.

Руководство МВД в очередной раз потребовало от личного состава усилить работу на местах и добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны.

В начале июля в связи с участившимся ДТП со смертельным исходом. руководство МВД объявило ситуацию на автодорогах критической, а контроль — слабым. В связи с этим начальник Управления ГАИ МВД Валентин Трапш, назначеннй ровно год назад покинул должность.