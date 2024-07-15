РАСКРЫТА КРАЖА В ОДНОМ ИЗ РЕСТОРАНОВ ГОРОДА ГАГРА

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники уголовного розыска Гагрского УВД раскрыли кражу 300 000 рублей из ресторана «Пирс», расположенного на территории парк-отеля «Амра» в г. Гагре, сообщает пресс-служба МВД.

Неизвестные проникли в зал ресторана «Пирс», отжав входную пластиковую дверь, и похитили из ящика кассового аппарата деньги в размере 300 000 руб.

В результате оперативно-розыскных действий задержаны и водворены в ИВС Дмитрий Вячеславович Гамгия, 1995 года рождения, житель села Бзыпта, и Чедия Вахтанг Юрьевич, 1987 года рождения, житель г. Пицунда. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Чедия и Гамгия содержатся под стражей.