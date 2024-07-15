30 РЕБЯТ ОТПРАВИЛИСЬ В КРЫМ

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. 30 ребят из Абхазии от 14 до 17 лет отправились в Крым для участия в Международном слете «Планета Больших Перемен», который состоится в рамках 8-ой смены Международного детского центра «Артек» с 15 июля по 4 августа, сообщает госкомспорт.