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Абхазия Информ

30 РЕБЯТ ОТПРАВИЛИСЬ В КРЫМ

Новости Понедельник, 15 июля 2024 16:49
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30 РЕБЯТ ОТПРАВИЛИСЬ В КРЫМ

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. 30 ребят из Абхазии от 14 до 17 лет отправились в Крым для участия в Международном слете «Планета Больших Перемен», который состоится в рамках 8-ой смены Международного детского центра «Артек» с 15 июля по 4 августа, сообщает госкомспорт. 

Помимо отдыха в лучшем детском центре, для участников слета «Планета Больших Перемен» будет проходить образовательная программа, мастер-классы, мотивационные встречи и многое другое.

Международный слет соберет 300 ребят со всех уголков мира.


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Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июля 2024 16:57

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