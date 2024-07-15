30 РЕБЯТ ОТПРАВИЛИСЬ В КРЫМ
Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. 30 ребят из Абхазии от 14 до 17 лет отправились в Крым для участия в Международном слете «Планета Больших Перемен», который состоится в рамках 8-ой смены Международного детского центра «Артек» с 15 июля по 4 августа, сообщает госкомспорт.
Помимо отдыха в лучшем детском центре, для участников слета «Планета Больших Перемен» будет проходить образовательная программа, мастер-классы, мотивационные встречи и многое другое.
Международный слет соберет 300 ребят со всех уголков мира.
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