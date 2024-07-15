35 ЛЕТ ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ, ПРОИЗОШЕДШИМ В АБХАЗИИ 15-16 ИЮЛЯ 1989 Г.

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ . Трагические события, происходившие 15-16 июля 1989 г. в Сухуме, занимают особое место в новейшей политической истории Абхазии, в летописи национально-освободительного движения. Они имели переломное значение в процессе борьбы за восстановление национальной государственности, подвергшейся жесточайшей репрессии в эпоху сталинского тоталитарного режима.

Накануне июльских событий Тбилисская метрополия методично и целенаправленно нагнетала обстановку в Абхазии. Шла грубейшая фальсификация истории абхазов, перечеркивалась автохтонность абхазского этноса. Предпринимались попытки насильственного внедрения грузинского языка в сферу государственного делопроизводства. Шла массовая перекачка кадров из различных регионов Грузии в Абхазию под предлогом нехватки специалистов и рабочей силы в промышленной, строительной, аграрной, образовательной и других сферах.

Выдвигались требования об упразднении Абхазской и Юго-Осетинской автономий. По указке из Тбилиси в городах и районах Абхазии проводились несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию политической обстановки.

Противостояние усиливалось, переходя порой в открытую конфронтацию.

Грузия открыто ставила вопрос о выходе из состава СССР, пренебрегая суверенными правами, входивших в нее автономий.

Еще большего накала напряженность во взаимоотношениях Грузии и Абхазии достигла после многотысячного Лыхненского схода, созванного 18 марта 1989 г. по инициативе влиятельного движения НФА «Аидгылара», принявшего Обращение в высшие партийные и советские инстанции с требованием об отделении от Грузии и восстановлении независимого политического статуса ССР Абхазии 1921 г.

Широкий резонанс и действенность данной декларации был мотивирован еще и тем, что ее подписала почти вся политическая элита Абхазии, партийное и советское руководство во главе с Первым секретарем Абхазского обкома партии Б. В. Адлейба и Председателем Президиума Верховного Совета республики В.О. Кобахия.

Фактически, это был беспрецедентный в пространстве бывшего СССР акт общего волеизъявления народа и правительства.

Детонатором дальнейших событий послужили намерения грузинского сектора Абхазского госуниверситета выйти из под юрисдикции вуза и попытки создания Сухумского филиала Тбилисского госуниверситета.

За этими провокационными действиями, прямо или косвенно поддерживаемыми грузинским руководством, последовал целый ряд разделений госучреждений и госпредприятий Абхазии по национальному признаку.

Абхазию захлестнула волна забастовок, акций протеста, сопровождавшихся радикальными требованиями об отставке высокопоставленных лиц, подписавших Лыхненское обращение. Грузинская часть населения Абхазии использовалась грузинскими властями как «пятая колонна».

Несмотря на категорическое несогласие абхазов, усматривавших в создании Сухумского отделения ТГУ еще один рычаг колонизации Абхазии, в Тбилиси было подписано распоряжение, узаконивавшее открытие данного филиала.

15 мая 1989 г. на Площади Ленина (ныне – Площади Свободы) в Сухуме состоялся многотысячный сход, потребовавший от руководства Абхазии и Грузии отмены провокационных решений. Однако грубо проигнорировав все требования, 20 июня 1989 г. грузинские власти объявили прием абитуриентов во вновь созданный филиал ТГУ. В ответ на это, 22 июня абхазы приступили к длительной сидячей забастовке в Абхазской Госфилармонии, выдвинув категоричное требование перед Кремлем о направлении в Абхазию специальной Парламентской комиссии.

2 июня народный депутат СССР Владислав Ардзинба в своем выступлении на I Cъезде народных депутатов раскрыл истинные причины событий, разворачивавшихся в Абхазии, экспансионистскую суть акций, инспирируемых с одобрения политической элиты Грузии.

Депутатская комиссия прибыла из Москвы в Сухум 4 июля 1989 г.. Изучив ситуацию, она отметила в своем заключении нецелесообразность и необоснованность открытия филиала ТГУ в Абхазии. Несмотря на это, прием документов продолжался, что еще больше накалило обстановку.

Политическое руководство автономной республики практически не в состоянии было управлять ситуацией, выходившей из под контроля. 15 - 16 июля произошли локальные, но жесткие столкновения.

Попытки грузинских вооруженных бандформирований учинить расправу над мирным абхазами, продолжившими акцию протеста на Площади Ленина, были пресечены действиями ткуарчалских ополченцев.

Попытки еще одного многочисленного вооруженного формирования прибыть из-за Ингура на помощь грузинским экстремистам в Сухум, были предотвращены благодаря мужеству и стойкости очамчырских и ткуарчалских ополченцев на Аалдзгинском мосту.

В те трагические дни благодаря огромным усилиям Владислава Ардзинба подразделения внутренних войск во главе с генерал-полковником Шаталиным прибыли в Абхазию и приняли оперативные меры по недопущению разрастания конфликта.

Несмотря на кровопролитие и самоотверженность участников национально-освободительного движения, решение о филиале ТГУ не удалось отменить.

Грузинская прокуратура, спецслужбы Грузии возбудили сотни уголовных дел против абхазов, применялись репрессивные меры.

Эти события расшатали колониальную систему Грузии, ускорили процессы политического размежевания Грузии и Абхазии, способствовали формированию мирового общественного мнения о невозможности их сосуществования.

В той непростой ситуации крепли ряды Народного Форума Абхазии «Айдгылара», возглавлявшего последовательную борьбу абхазского народа за политическое самоопределение. В условиях жесткого грузино-абхазского противостояния было сформировано еще одно мощное общественно-политическое движение - Конфедерация народов Кавказа.

С первых же дней грузино-абхазской войны КНК выступила с призывом оказать поддержку Абхазии, на территорию которой вторглись грузинские оккупационные войска.

В результате столкновений грузин и абхазов по официальным данным назад в Сухуме погибли 17 человек, 448 получили ранения

В связи с 35-летием трагических событий в Гудаутском музее имени Сергея Дбар открылась выставка памяти жертв первого столкновения абхазов и грузин 15 июля 1989 года в Сухуме. Выставка состоит из 65 архивных снимков, которые были сделаны в преддверии тех трагических дней.

Большая часть этих фотографий из архива абхазского историка, писателя Игоря Марыхуба. Также были представлены девять фотографий абхазов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей от рук грузин: Джон Агрба, Алексей Когония, Альберт Кобахия, Валерий Аргун, двоюродные братья Нур Ласурия и Иван Ласурия, Беслан Чкотуа, Владимир Накопов, Виктор Новиков.

Директор Госмузея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба подчеркнула, что произошедшее в июле 1989 года и множество предшествовавших этому политических событий в результате привели к войне в августе 1992 года.