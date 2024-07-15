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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ ИРИНА ВИНЕР.

Новости Понедельник, 15 июля 2024 21:27
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В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ ИРИНА ВИНЕР.

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания принял президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике, заслуженного тренера России Ирину Винер.



Приветствуя гостью, Глава государства отметил, что в Абхазии Ирина Винер известна так же, как и в России. «Вас знают и ценят за весомый вклад в развитие подрастающего поколения»,- сказал Президент.

Со своей стороны Ирина Винер поблагодарила Аслана Бжания за теплый прием. 

В завершение встречи Аслан Бжания вручил Ирине Винер памятные подарки.

Во встрече также принял участие Руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июля 2024 21:31

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