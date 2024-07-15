В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ ИРИНА ВИНЕР.





Приветствуя гостью, Глава государства отметил, что в Абхазии Ирина Винер известна так же, как и в России. «Вас знают и ценят за весомый вклад в развитие подрастающего поколения»,- сказал Президент.



Со своей стороны Ирина Винер поблагодарила Аслана Бжания за теплый прием.



В завершение встречи Аслан Бжания вручил Ирине Винер памятные подарки.



Во встрече также принял участие Руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия.