В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ ИРИНА ВИНЕР.
Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания принял президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике, заслуженного тренера России Ирину Винер.
Приветствуя гостью, Глава государства отметил, что в Абхазии Ирина Винер известна так же, как и в России. «Вас знают и ценят за весомый вклад в развитие подрастающего поколения»,- сказал Президент.
Со своей стороны Ирина Винер поблагодарила Аслана Бжания за теплый прием.
В завершение встречи Аслан Бжания вручил Ирине Винер памятные подарки.
Во встрече также принял участие Руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия.