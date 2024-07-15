АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 15 июля 2024. Абхазия-Информ. Сегодня, 15 июля Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенную встречу с участием депутатов Парламента, глав районов и городов Абхазии, сообщает сайт президента РА.

Во встрече также приняли участие Вице-президент Бадра Гунба, Премьер-министр Александр Анкваб, Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, Председатель Конституционного Суда Диана Пилия, Генеральный прокурор Адгур Агрба, Руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия, Председатель Верховного Суда Саида Бутба, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, заместитель Руководителя Администрации Президента Зураба Каджая, а также члены правительства и руководители силовых ведомств.

На повестке дня было обсуждение законопроекта «О некоторых мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия». Данный законопроект, зарегистрированный в Парламенте - Народном Собрании депутатами Г. Качарава, Б. Эмурхба и А. Акаба, нацелен на улучшение социально-экономической ситуации в регионах восточной Абхазии.

Участники встречи в подавляющем большинстве выразили одобрение законопроекту, подчеркнув острую необходимость экономической поддержки Ткуарчалского, Очамчырского и Галского районов. Президент Аслан Бжания отметил, что социально-экономическое развитие этих регионов является приоритетной задачей для государства и требует неотложных мер.

Принятие данного законопроекта станет важным шагом на пути к стабилизации и развитию восточных регионов Абхазии, что позволит улучшить качество жизни в этих районах и создать новые возможности для экономического роста.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Парламентом Республики Абхазия в ближайшее время.