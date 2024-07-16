РЕШЕТНИКОВ И ОЗГАН ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ
Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали «Протокол о внесении изменений в «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами».
Подписание протокола состоялось на площадке Кавказского инвестиционного форума, проходящего в городе Грозном. Как сообщает пресс-служба Минэкономики РА, изменения направлены на создание благоприятных условий для Абхазии в вопросах ценообразования на значительный перечень товаров, поставляемых из Российской Федерации. Речь идет о продовольственных товарах, оборудовании и строительных материалах. Вступление протокола в силу приведет к снижению расходов на таможенное оформление этих товаров при экспорте из России в среднем на 4 %.
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