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Абхазия Информ

РЕШЕТНИКОВ И ОЗГАН ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ

Новости Вторник, 16 июля 2024 17:00
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РЕШЕТНИКОВ И ОЗГАН ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ

Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ.  Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии  Кристина Озган подписали «Протокол о внесении изменений в «Соглашение между Правительством   Российской  Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами».

Подписание протокола состоялось на площадке Кавказского инвестиционного форума, проходящего в городе Грозном. Как сообщает пресс-служба Минэкономики РА, изменения направлены на создание благоприятных условий для Абхазии в вопросах ценообразования на значительный перечень товаров, поставляемых из Российской Федерации. Речь идет о  продовольственных товарах,  оборудовании и строительных  материалах. Вступление протокола в силу приведет к снижению расходов на таможенное оформление этих товаров при экспорте из России в среднем на 4 %.

https://apsnypress.info

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 16 июля 2024 17:50

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