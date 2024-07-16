МИНЮСТ И ГОСКОМИТЕТ ПО РЕПАТРИАЦИИ ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЭТНИЧЕСКИХ АБХАЗОВ (АБАЗА) ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ФАМИЛИЙ
Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ. Министерство Юстиции Абхазии и государственный комитет РА по репатриации подписали межведомственную программу сотрудничества по вопросам обеспечения реализации прав этнических абхазов (абаза) по восстановлению абхазских фамилий.
Цель - восстановление исторической справедливости сохранение исторического и культурного наследия, этнической идентичности абхазского народа, удобства прохождения процедур восстановления абхазской фамилии. Программ направлена на обеспечение реализации прав этнических абхазов, потомков беженцев, покинувших территорию проживания абхазов в результате русско-кавказских и русско-турецких войн и других событий ХIХ века на восстановление абхазской фамилии.
Документ подписали министр юстиции Анри Барциц и председатель госкомитета по репатриации Вадим Харазия.
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