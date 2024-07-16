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Абхазия Информ

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОСЕТИЛ СТЕНД АБХАЗИИ НА КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТФОРУМЕ В ГРОЗНОМ

Новости Вторник, 16 июля 2024 17:38
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МИХАИЛ МИШУСТИН ПОСЕТИЛ СТЕНД АБХАЗИИ НА КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТФОРУМЕ В ГРОЗНОМ

Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Республики Абхазия на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Делегация  Абхазия, возглавляемая вице-премьером, министром экономики  Кристиной Озган, тепло встретила Мишустина  в «Стране Души». Сообщает https://apsnypress.info/ru

Озган поблагодарила премьер-министра России за возможность участия республики в I Кавказском Инвестиционном Форуме, за поддержку, оказываемую республике, и пригласила посетить солнечную Абхазию, сообщает пресс-служба Минэкономики.  Михаила Мишустина сопровождали глава Чечни Рамзан Кадыров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 16 июля 2024 17:51

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