МИХАИЛ МИШУСТИН ПОСЕТИЛ СТЕНД АБХАЗИИ НА КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТФОРУМЕ В ГРОЗНОМ
Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Республики Абхазия на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Делегация Абхазия, возглавляемая вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, тепло встретила Мишустина в «Стране Души». Сообщает https://apsnypress.info/ru
Озган поблагодарила премьер-министра России за возможность участия республики в I Кавказском Инвестиционном Форуме, за поддержку, оказываемую республике, и пригласила посетить солнечную Абхазию, сообщает пресс-служба Минэкономики. Михаила Мишустина сопровождали глава Чечни Рамзан Кадыров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
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