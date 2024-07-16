ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА



Проект, разработанный Министерством просвещения Республики Абхазия совместно со специалистами Института педагогики им. Н. Х. Адзинба, основан на современных подходах и личностно-ориентированном обучении. Его уникальность заключается в возможности всестороннего развития личности ребёнка на основе абхазского языка и использования естественной языковой среды.



В ходе встречи участники обсудили актуальные проблемы, связанные с развитием и сохранением абхазского языка. Было подчеркнуто, что программа является значимым шагом в направлении укрепления национальной идентичности и культурных традиций.



«Воспитание личности ребёнка — это ответственная задача, которая лежит не только на семье, но и на образовательных учреждениях. Важно не только обучить родному языку, но и воспитать детей в духе абхазской ментальности и традиций», — отметил Аслан Бжания.



Президент поручил руководителю Администрации Абесалому Кварчия взять под личный контроль процесс внедрения новой программы для детских садов, а также заверил в оказании необходимой поддержки и ускорении ее реализации.



Участники совещания выразили надежду, что программа будет внедрена в ближайшее время и приведёт к положительным результатам, способствуя развитию абхазского языка.