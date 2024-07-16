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Абхазия Информ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 16 июля 2024 21:44
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ.  Сегодня под председательством Президента Абхазии Аслана Бжания состоялось совещание, посвященное вопросу развития государственного языка. Основной темой обсуждения стал Проект программы дошкольного образования.


Проект, разработанный Министерством просвещения Республики Абхазия совместно со специалистами Института педагогики им. Н. Х. Адзинба, основан на современных подходах и личностно-ориентированном обучении. Его уникальность заключается в возможности всестороннего развития личности ребёнка на основе абхазского языка и использования естественной языковой среды.

В ходе встречи участники обсудили актуальные проблемы, связанные с развитием и сохранением абхазского языка. Было подчеркнуто, что программа является значимым шагом в направлении укрепления национальной идентичности и культурных традиций.

«Воспитание личности ребёнка — это ответственная задача, которая лежит не только на семье, но и на образовательных учреждениях. Важно не только обучить родному языку, но и воспитать детей в духе абхазской ментальности и традиций», — отметил Аслан Бжания.

Президент поручил руководителю Администрации Абесалому Кварчия взять под личный контроль процесс внедрения новой программы для детских садов, а также заверил в оказании необходимой поддержки и ускорении ее реализации.

Участники совещания выразили надежду, что программа будет внедрена в ближайшее время и приведёт к положительным результатам, способствуя развитию абхазского языка.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 16 июля 2024 21:48

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