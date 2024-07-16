ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. СУХУМ ЗАДЕРЖАНЫ ПО ФАКТУ КРАЖИ ДЕНЕГ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ АВТОМОЙКИ

Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ. Двое жителей г. Сухум привлечены к уголовной ответственности по факту хищения чужого имущества в крупном размере. Дбар Марсель Вадимович, 1976г.р. и Кварчелия Даур Бесланович, 1990г.р. задержаны сотрудниками 1-ОМ столичного УВД по подозрению в краже денег из терминалов автомойки.

Рассчитывая остаться неузнанными, злоумышленники, скрывая свои лица, ночью проникли на территорию автомобильной мойки самообслуживания по ул. Деповская, где с целью хищения денежных средств взломали 4 платежных терминала. После чего скрылись с места преступления на автомобиле «Lexus GS».



В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий в отношении подозреваемых, сотрудниками милиции установлены вещественные доказательства, а так же изъяты частично потраченные похищенные средства.



Сумма похищенных из терминалов денежных средств составила 56.240 рублей, при вскрытии устройств были нанесены повреждения микросхемам на сумму порядка 200.000 рублей. Тем самым материальный ущерб потерпевшему составил более 256.000 рублей.



Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.155 УК РА проводит следственный отдел столичного УВД. Подозреваемые на период следствия заключены под стражу.

Источник: https://www.mvdra.org/press/15387/