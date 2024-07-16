 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

19 ИЮЛЯ К 100-ЛЕТИЮ СКУЛЬПТОРА МАРИНЫ ЭШБА В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА

Новости Вторник, 16 июля 2024 22:42
Оцените материал
(0 голосов)
19 ИЮЛЯ К 100-ЛЕТИЮ СКУЛЬПТОРА МАРИНЫ ЭШБА В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА

Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ.  20 июля исполняется 100 лет со дня рождения видного общественного деятеля Абхазии, первой абхазской женщины-скульптора и медальера Марины Ефремовны Эшба (1924 - 2002 гг.). С 19 июля по 26 июля в Музее банка Абхазии откроется фотовыставка, посвященная этой дате.

Организатор фотовыставки Союз художников Абхазии и Центральный выставочной зал, сообщает Эльвира Арсалия на странице в соцсети Фейсбук.

Марина Эшба – дочь видного государственного деятеля Абхазии, революционера, первого абхазского дипломата Ефрема Эшба. Родилась 20 июля 1924 г. в Лондоне (Великобритания).

В 1951 г. Марина Эшба окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства.

В 1951-1959 гг. работала скульптором Московского Союза Советских художников.

С 1959 по 1962 гг. – скульптор Союза художников Абхазии.

С 1962 по 1982 годы была председателем Союза художников Абхазии.

Выставлялась в Абхазии и в разных городах Советского Союза, неоднократно в Москве. Была награждена медалью «За трудовую доблесть» и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

Член Абхазского Обкома Компартии, депутат Верховного Совета Абхазской АССР.

Марина Эшба – лауреат Государственной премии Д. И. Гулиа.

Среди наиболее известных работ М. Эшба – памятник ее отцу в парке на пр. Леона (1973 г.), мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в селе Лыхны и др. Эшба также автор памятных настольных медалей советского периода. Это «50-лет Институту экспериментальной патологии и терапии АМН СССР», «150 лет со дня рождения Н.А Некрасова», «Москва строится», «40 лет со дня гибели 26 Бакинских комиссаров», «400 лет добровольного присоединения Черкесии к России», «В память запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.), «40 лет Советским Вооруженным Силам» и других.

М.Е. Эшба была активистом Народного форума «Аидгылара» («Единение»).

2 июля 2020 года вышла в свет книга «Талант и женственность» (М. Е. Эшба сквозь призму воспоминаний). Автор книги старший научный сотрудник отдела искусства Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулия Ольга Войцеховская - Брендель.

Это было первое и пока единственное издание, посвященное памяти М.Е.Эшба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 16 июля 2024 22:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. СУХУМ ЗАДЕРЖАНЫ ПО ФАКТУ КРАЖИ ДЕНЕГ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ АВТОМОЙКИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.