19 ИЮЛЯ К 100-ЛЕТИЮ СКУЛЬПТОРА МАРИНЫ ЭШБА В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА

Сухум. 16 июля 2024. Абхазия-Информ. 20 июля исполняется 100 лет со дня рождения видного общественного деятеля Абхазии, первой абхазской женщины-скульптора и медальера Марины Ефремовны Эшба (1924 - 2002 гг.). С 19 июля по 26 июля в Музее банка Абхазии откроется фотовыставка, посвященная этой дате.

Организатор фотовыставки Союз художников Абхазии и Центральный выставочной зал, сообщает Эльвира Арсалия на странице в соцсети Фейсбук.

Марина Эшба – дочь видного государственного деятеля Абхазии, революционера, первого абхазского дипломата Ефрема Эшба. Родилась 20 июля 1924 г. в Лондоне (Великобритания).

В 1951 г. Марина Эшба окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства.

В 1951-1959 гг. работала скульптором Московского Союза Советских художников.

С 1959 по 1962 гг. – скульптор Союза художников Абхазии.

С 1962 по 1982 годы была председателем Союза художников Абхазии.

Выставлялась в Абхазии и в разных городах Советского Союза, неоднократно в Москве. Была награждена медалью «За трудовую доблесть» и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

Член Абхазского Обкома Компартии, депутат Верховного Совета Абхазской АССР.

Марина Эшба – лауреат Государственной премии Д. И. Гулиа.

Среди наиболее известных работ М. Эшба – памятник ее отцу в парке на пр. Леона (1973 г.), мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в селе Лыхны и др. Эшба также автор памятных настольных медалей советского периода. Это «50-лет Институту экспериментальной патологии и терапии АМН СССР», «150 лет со дня рождения Н.А Некрасова», «Москва строится», «40 лет со дня гибели 26 Бакинских комиссаров», «400 лет добровольного присоединения Черкесии к России», «В память запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.), «40 лет Советским Вооруженным Силам» и других.

М.Е. Эшба была активистом Народного форума «Аидгылара» («Единение»).

2 июля 2020 года вышла в свет книга «Талант и женственность» (М. Е. Эшба сквозь призму воспоминаний). Автор книги старший научный сотрудник отдела искусства Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулия Ольга Войцеховская - Брендель.

Это было первое и пока единственное издание, посвященное памяти М.Е.Эшба.