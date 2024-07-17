БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР "АБХАЗТОП" ОСУЖДЕН НА 12 ЛЕТ ЗА ХИЩЕНИЕ 147 МЛН. РУБ.

Сухум. 17 июля 2024. Абхазия-Информ. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что экс-гендиректор "Абхазтопа" Беслан Авидзба, обвиняемый в хищении на 147 миллионов рублей осужден на 12 лет строгого режима с конфискацией имущества.

Согласно приговору, Авидзба был признан виновным и осужден по всем предъявленным эпизодам обвинения.

Гражданский иск, заявленный стороной потерпевших -- ГК "Абхазтоп", удовлетворен частично на сумму 144 172 826 рублей.

Дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиректора было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба вменялось совершение восьми эпизодов хищения госимущества"Абхазтопа" в особо крупном размере с использованием служебного положения в период с 2016 по 2020 год.