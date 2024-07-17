Сухум. 17 июля 2024. Абхазия-Информ. Законопроект об апартаментах в Восточной Абхазии будет вынесен на рассмотрение сессии парламента. Несмотря на протесты представителей оппозиции это решение было принято сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и реформам.

В заседании комитета принял участие президент Аслан Бжания. Вел заседание председатель комитета Резо Зантария. Законопроект «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия» устанавливает правовые основы по созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а именно для стимулирования туристической индустрии.

Действие закона в случае его принятия будет распространяться на многофункциональные имущественные комплексы, строящиеся исключительно в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах, уточняет apsnypress.info.

Председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария дал пояснения по поводу статуса апартаментов: Апартаменты являются коммерческими помещениями, а не жилыми. Некоторые апартаменты могут находиться в индивидуальной, общественной или государственной собственности. Право собственности на апартаменты подлежит государственной регистрации. Процедура регистрации регулируется гражданским законодательством Республики Абхазия. Апартаменты не считаются жилищными помещениями. Они не предназначены для постоянного проживания. На апартаменты не распространяются нормы жилищного законодательства. Жилищный кодекс на апартаменты не распространяется. Здесь требуются отдельные подзаконные акты, которые утвердит Кабинет министров после принятия данного законопроекта.

Резо Зантария проинформировал, что законопроект предусматривает строительство апартаментов и апарт-отелей на 150 гектарах. Всего пилотный проект предусматривает строительство 10 тысяч номеров. Апартаменты не будут предназначены для постоянного проживания. Заявки администраций районов о строительстве многофункциональных имущественных комплексов будет рассматривать Кабинет Министров.

Депутат Беслан Эмурхба отметил важность принятия данного законопроекта. «Сегодня мы где-то делаем больше, где-то меньше. …И глава государства, и правительство обязаны помогать тем регионам, которые более всего в этом нуждаются. Сложная ситуация в Восточной Абхазии возникла не сегодня, она возникла в результате войны и тяжелого послевоенного времени. Все заводы и предприятия, которые там имелись, были уничтожены, потому что Ткуарчал бомбили. Отток населения из Ткуарчала начался не сегодня, а лет 15 назад… Эта проблема требует решения. Люди уезжают и не возвращаются, потому что им негде работать. Нужны новые рабочие места, требуется серьезная экономическая помощь району», – сказал депутат.

Депутат Темур Шергелия не видит ничего плохого в том, что граждане Российской Федерации построят или приобретут апартаменты в Галском районе. «Если граждане России будут находиться на территории Галского района, я думаю, это вполне нормально. Галский район приграничный, и мы видим, как положительно повлияло на ситуацию и в идеологическом, и в политическом отношении нахождение там российских пограничников. Я думаю, будет экономически выгодно, если россияне будут иметь возможность приобрести апартаменты у нас в районе», – сказал он.

Президент Аслан Бжания, присутствовавший на заседании парламентского комитета, сказал о том, как будет контролироваться проживание в апартаментах.

«Есть контролирующие органы. Будет управляющая компания. Вот ты заехал, ключ вставил в замок, компьютер фиксирует, что хозяин появился. Если вдруг по каким-то причинам этого не происходит, управляющая компания платит штраф, который вы установите – 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей… И все будут как миленькие фиксировать моменты заезда и выезда. 180 дней в году – существующая норма проживания в апартаментах. …Есть нормативы, приказы, миграционная служба. Можно усилить некоторые нормы…», – сказал глава государства.

Президент отметил, что принятие предлагаемого законопроекта не несет никакой угрозы стране, а наоборот - будет способствовать улучшению экономической ситуации в Восточной Абхазии.

Депутат Эрик Рштуни поинтересовался, как будет решаться проблема с электроснабжением, ведь Абхазия и без того испытывает серьезные сложности с обеспечением населения электричеством. Как будет налажена система водопровода и очистных сооружений, если в регионе появятся 10 тысяч апартаментов? «Будет экономически целесообразно, будут соблюдены все технические условия и нормы, апартаменты будут построены. Не будет экономической целесообразности - не будут построены», – сказал Резо Зантария.

Президент в качестве примера привел кемпинг Тамыш Village. «Там имеется автономная система водоснабжения, локальные очистные сооружения», - сказал он. Газификация Абхазии, установка газгольдеров помогут решить проблему с энергообеспечением многофункциональных имущественных комплексов. Там, где такой возможности не будет, эти объекты строиться не будут.

Председатель комитета по экономической политике Резо Зантария отметил, что законопроект еще будет и в дальнейшем обсуждаться. «Законопроект инициирован группой депутатов как пилотный проект. Это делается, чтобы понять и доказать сегодня обществу, что это выгодные инвестиции, что это инвестиции, которые принесут экономический успех. Больше никаких целей нет. Если будет необходимо, внесем изменения, дополним. Нет ни одного закона в мире, который принят на века, безо всяких изменений. Это сегодня самый полезный проект, который может привести к развитию», – сказал Зантария.

Поскольку президент не собирался присутствовать во время голосования депутатов, он высказал свое мнение по обсуждаемому документу. «В выступлении депутатов было сказано, что президент и исполнительная власть должны решать проблемы, и мы, конечно, обязаны это делать. Эти проблемы обязаны решать все, кто уполномочен, в том числе и депутаты. У нас, как я неоднократно говорил, до 140 тысяч трудоспособного населения. Из них официально трудоустроены 42 тысячи человек. По нашим подсчетам, примерно 30 тысяч человек самозанятых. Около 65 тысяч человек у нас не имеют работы, не имеют надежды, не имеют устроенного быта, не имеют возможности создать семью. Вы же знаете, есть такой термин «трудовая миграция»... До 90% мировой миграции связано с возможностью найти работу. Вот, что у нас делают жители Средней Азии? Как они здесь оказались? Зачем они здесь оказались? Зачем часть жителей Ткуарчала летом переезжает в Пицунду, Новый Афон, Сухум? Для работы. Я думал, что у нас работа с Парламентом будет построена таким образом, что мы будем обсуждать вопрос, как людей обеспечить работой, как дать им надежду, дать возможность воспитывать своих детей. Это самый главный вопрос. И он никогда не должен сходить с повестки дня», – сказал Бжания.

Глава государства убежден в том, что республика не в полной мере воспользовалась теми возможностями, которые открылись после признания Россией независимости Абхазии.

«Мы достигли политического суверенитета, но не смогли достичь экономического суверенитета, а эти вещи формируют государственный суверенитет в целом. Какое-то количество лет можно заниматься политикой, обещать, обнадёживать население, они в тебя верят. Но рано или поздно это заканчивается, люди хотят хорошо жить сейчас, сегодня, давать образование детям, больные хотят вылечиться. Мы по-разному сейчас живём, уровень достатка жителей Абхазии разный. У нас шесть тысяч больных онкологией.

Вы же примерно догадываетесь, сколько нужно денег для того, чтобы оказать онкологическому больному квалифицированную медицинскую помощь. Если даже исходить из цифры 500 тысяч, только на лечение этих больных надо выделить 3 млрд рублей», – сказал Бжания. Глава государства отметил важность привлечения инвестиций в республику, создания новых рабочих мест. «Для решения многих проблем не хватает бюджетных средств. Мы не можем ужесточать правила экономической игры, увеличивать налоги. Значит, нам нужно создать условия для того, чтобы экономических игроков становилось больше, тем самым больше средств поступало в казну», – сказал он. Бжания выразил недовольство по поводу термина «колонизация», используемого некоторыми СМИ. «Так нельзя, это неправильно, это недопустимо», ­ – сказал он. Бжания обратил внимание на то, что на строительство апартаментов в Восточной Абхазии предполагается выделить максимум 150 га, а под свободную экономическую зону в Галском районе было выделено 7 тысяч га. «Почему это не беспокоит никого? А 150 га стало предметом тщательного обсуждения, чему я рад», – заметил он.

«Я понимаю, что вы любите свою страну, но и я не меньше вас люблю ее. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить абхазский этнос, свой народ, дать ему возможности развиваться. Когда на сопредельных территориях разность потенциалов и уровней жизни становится очевидной, в любом государстве начинаются негативные процессы. У нас есть возможность, соблюдая свой суверенитет, соблюдая свои принципы, соблюдая свои законы, опереться на возможности Российской Федерации и помочь экономическому развитию восточных регионов Абхазии», – сказал Бжания.

Председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария дал пояснения по поводу рассмотрения законопроекта: "В соответствии с теми правами, которые делегированы нам нашими избирателями, мы обязаны вынести этот законопроект на рассмотрение комитета, выслушать мнения депутатов. Наши коллеги имеют право рассматривать документ, предлагать свои изменения и дополнения. Никаких других действий на сегодня не предусмотрено. Мы лишь предлагаем законопроект к рассмотрению в более широком депутатском кругу. Вот что является целью нашего сегодняшнего комитетского заседания».

После длительного обсуждения члены парламентского комитета по экономической политике и реформам большинством голосов приняли решение о вынесении проекта закона «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия» для рассмотрения на очередном заседании сессии Парламента. За проголосовало пять человек, один – против, один депутат воздержался.



По материалам Источник: https://apsnypress.info/