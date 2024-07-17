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Абхазия Информ

В Г. ОЧАМЧЫРА СТРОИТСЯ ПРИПОРТОВОЙ ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ.

Новости Среда, 17 июля 2024 21:09
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В Г. ОЧАМЧЫРА СТРОИТСЯ ПРИПОРТОВОЙ ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ.

Сухум. 17 июля 2024. Абхазия-Информ. В г. Очамчыра строится Припортовой интермодальный контейнерный терминал. Его строительство осуществляется для развития международного транспортного коридора в рамках инвестиционной программы льготного кредитования, реализуемой Республикой Абхазия совместно с Российской Федерацией.

Сегодня президент РА Аслан Бжания ознакомился с ходом работ. Генеральный директор компании ООО «ТРАНСЭКОСИСТЕМА» Саид Амичба и заместитель генерального директора Октай Хазириши провели экскурсию по площадке, рассказывая о текущем состоянии работ и перспективах развития проекта.

Саид Амичба выразил благодарность руководству страны и Российской Федерации за предоставленную поддержку. «Мы благодарны за возможность подобных льготных ресурсов для бизнеса в нынешних условиях. Ставка кредита составляет 6%, что значительно ниже ставки рефинансирования ЦБ России (16%) и параметров годовой инфляции. Это позволяет реализовывать капиталоемкие проекты с длительными сроками окупаемости», - подчеркнул он.

Терминал представляет собой площадку длиной 250 метров и шириной 500 метров, оборудованную железнодорожными путями и фронтом для выгрузки вагонов. На территории создаются площадки для перегрузки и хранения контейнеров, рассчитанные на единовременное хранение 1200 контейнеров.

Инфраструктура включает системы пожарной безопасности и подключения рефрижераторных контейнеров, что позволит в будущем отправлять цитрусовые и другие скоропортящиеся грузы в Россию.

В рамках проекта был приобретен самоходный кран фирмы «Zoomlion» грузоподъемностью 450 тонн, который недавно был доставлен в республику и смонтирован. «Данный кран позволяет эффективно грузить контейнеры на суда, которые могут вмещать до 300 контейнеров. Также был приобретен контейнерный погрузчик грузоподъемностью 45 тонн», - доложил Главе государства замдиректора Октай Хазириши. Он также добавил, что по контракту из Китая приехал инженер машиностроительной компании, который сейчас обучает местных специалистов пользованию и управлению краном. Представители руководства терминала особо подчеркнули важность скоординированной работы, включающей перевозку грузов и взаимодействие железнодорожного и морского сообщения. «Очень важно воспринимать данный проект в комплексе, а не локально. Мы создаем инфраструктуру, которая станет частью международного транспортного коридора. Наша цель - организовать линейный сервис быстрой доставки грузов из России в третьи страны, как в экспортном, так и в импортном исполнении, - сказал Октай Хазириши. – Мы рассчитываем, что Очамчырский порт станет ключевым звеном в международной системе транспортных маршрутов».

По словам Саида Амичба, для успешной реализации проекта необходима слаженная работа всех участников, включая Министерство транспорта и энергетики, Абхазское морское пароходство и Абхазскую железную дорогу. «Потенциальные клиенты и компании-операторы будут оценивать нас по тому, насколько эффективно мы сможем организовать взаимодействие и технологический процесс», - добавил он.

Президент подчеркнул особую важность развития инфраструктурных проектов для укрепления экономики Абхазии и улучшения логистических возможностей региона.

Завершение строительных работ на объекте планируется в августе этого года, а ввод в эксплуатацию – в сентябре.

Аслан Бжания также осмотрел участок автомобильной дороги, ведущий к порту, где необходимо провести укрепительные работы для защиты береговой линии от размывания. Эти меры включают строительство волноотбойной стены и укладку специальных бетонных блоков. По словам главы Очамчырского района, на этом отрезке происходит подмыв дорожного полотна со стороны моря. «Всего нужно укрепить 700 метров дорожного полотна», - сказал Б. Бигвава.

В рабочей поездке Президента сопровождали Руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия, его заместитель Зубар Каджая, Первый Вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 17 июля 2024 21:13

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